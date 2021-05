Domingo 9 de mayo: fin del estado de alarma, ¿y ahora qué?

El próximo domingo 9 de mayo termina previsiblemente el estado de alarma y con él decaerán buena parte de las medidas restrictivas vigentes hasta ahora.

Después de que el Gobierno central se opusiera a extender este estado excepcional, muchas comunidades autónomas empiezan a mover ficha para dilucidar qué tipo de medidas podrían adoptar en su marco de competencias para continuar con la lucha frente al coronavirus.

Es cierto que llegamos a esta fecha con unos datos sanitarios esperanzadores y que vienen de la mano de la campaña de vacunación: en España ya hay más de 5 millones de personas inmunizadas, mientras que más de 12 millones han recibido el primer pinchazo de la pauta. A pesar de estos datos, los epidemiólogos siguen pidiendo a la ciudadanía que no bajen la guardia, sobre todo ante la preocupación global por la nueva variante india del covid-19, que ya está presente en nuestro país.

En Andalucía, el Gobierno autonómico decidirá este miércoles qué medida implantar. Hasta ese momento, recopilamos lo que harán otras comunidades autónomas.

Castilla y León mantendrá el cierre del interior de bares

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado que el Ejecutivo mantendrá el criterio de cerrar el interior de los establecimientos hosteleros y casas de apuestas en municipios con más de 150 casos por cada 100.000 habitantes tras el estado de alarma y ha avanzado que los servicios jurídicos estudian nuevas medidas que aprobarán en el Consejo de Gobierno del próximo jueves

Cataluña no alargará el toque de queda si el virus sigue a la baja

Los indicadores han mejorado ligeramente en las últimas horas en Cataluña, aunque la velocidad de propagación del virus aún se mantiene por encima de 1 y los hospitales siguen con una presión alta, con 479 enfermos graves de COVID en las UCI, el mismo número que el domingo. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó confirmó que, si fuera necesario aplicar medidas excepcionales sin el estado de alarma, los servicios jurídicos de la Generalitat han estado en contacto con el TSJC para que no haya "desacuerdos" a la hora de aplicar dicho decreto.

Valencia plantea levantar el cierre perimetral

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha planteado que se pueda levantar el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana a partir de la próxima semana y espera que se pueda ampliar el horario del toque de queda. Además, ha incidido en que la desescalada no puede ser "disruptiva": "No se va a pasar a cero restricciones". No obstante, ha destacado la "posición de gran fortaleza" que ha adquirido la Comunitat Valenciana en las últimas semanas como combinación de "tres cuestiones fundamentales": la prevención por las restricciones, el avance de la vacunación, y el sistema de rastreo, que permite "encapsular los brotes que se están produciendo".

La Rioja abre la comunidad y levanta el toque de queda

Además de estas dos medidas, La Rioja contará a partir del 9 de mayo con un 'semáforo' de tres niveles, basados en una serie de indicadores, que en el "peor escenario posible" serían cuatro. La jefa del Ejecutivo riojano ha apuntado que la comunidad continuará regida por el modelo que ha venido aplicándose, a través de la regulación de la respuesta a la pandemia con un plan de medidas según indicadores. Si en la actualidad existen 6 niveles, ahora se dejaría en tres - bajo, medio y alto- y si fuera necesario un "nivel tres plus, donde ante unas situaciones realmente graves podamos acudir a medidas que necesiten refrendo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que impliquen derechos fundamentales". La presidenta ha manifestado que con los datos que tenemos en la actualidad, La Rioja se encontraría en un nivel 3.

Otras comunidades, como Galicia o la propia Andalucía, han decidido esperar a la celebración este miércoles de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. La mayoría están a la espera de conocer cuáles son las medidas que adoptará el Gobierno central.