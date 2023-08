Diputación destaca la solidaridad gaditana con los niños saharauis que pasan el verano en Cádiz

Ana Moreno, responsable del Servicio de Cooperación Internacional, Participación ciudadana y Consumo de la Diputación de Cádiz, ha sido la encargada de recibir hoy en el Palacio Provincial a parte de los niños y niñas saharauis participantes del programa Vacaciones en Paz, coordinado en la provincia por la Federación Gaditana de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (FECADIZ), un acto en el que ha destacado la solidaridad de las familias de la provincia.

Este es un programa a través del cual un total de 151 niños (este año) de entre 8 y 12 años, procedentes de campamentos ubicados en el desierto del Sáhara, pasan sus vacaciones y la época de más calor en diferentes pueblos y municipios de la provincia de Cádiz.

Los niños, que llevan con sus familias de acogida desde el 10 de julio este verano y que se quedarán hasta el 24 de agosto, estarán “acogidos por familias andaluzas que les proporcionan atención y cuidado", según Ana Moreno, que recalca que esta campaña “muestra una vez más la solidaridad de nuestra gente”.

Ha sido un acto repleto de agradecimientos, tanto por parte de la diputada hacia la Federación, como por parte de Antonio García, (presidente de la Federación, y de Mohamed Salem, delegado del Frente Polisario en Andalucía, hacia la Diputación; pero sobre todo en el que se ha tenido siempre presente a las asociaciones participantes y a las familias de acogida.

Antonio García insiste en que "ojalá el programa de Vacaciones en Paz se acabe definitivamente, porque sería muestra de que se ha solucionado el problema del pueblo saharaui". La federación agradece "a todas las familias de acogida, que son el alma principal de las Vacaciones en Paz. Sin familias de acogida no podríamos llevarlo a cabo".

El presidente es fiel defensor de “que los niños vinieran no con carácter de refugiados, sino como un intercambio cultural”.

Por su parte, Mohamed Salem hace una efectiva radiografía del conflicto saharaui, de la vida en los campamentos y una declaración de esperanza, además de agradecer también a las familias “que abren sus puertas y abren sus corazones para recibir a estos niños cuyas familias fueron condenadas a vivir en el exilio”.

Los niños, a los que pasa inadvertida su situación y solo están disfrutando del momento durante su estancia en la provincia, aparte de los cuidados ofrecidos por sus familias y de una completa revisión médica individual a la llegada, participan en diferentes excursiones organizadas por sus asociaciones.

Entre ellas, Chari, trabajadora de la asociación Sadicum (que significa amistad en árabe) de Chiclana, destaca que "los llevamos a la playa, a la piscina y a conocer un poco el medio que nos rodea, que no tiene nada que ver con un desierto" y añade: "Les enseñamos los medios de comunicación que tenemos, los medios de transporte, cómo es aquí la escuela, cómo puede ser un equipo de bomberos… Los hemos tenido en los bomberos para ver cómo actúan apagando un fuego y ellos pues se lo pasan genial”.

“Precisamente ayer, a través del Instituto de la Juventud, se nos organizó en El Picacho una actividad muy bonita, monitorizada y los niños se lo pasaron bomba”, comparte también Antonio, quien cuenta que debido a lo dispersos que se encuentran estos niños por la provincia puede llegar a ser bastante complicado el reunir a todos en un mismo acto.

No hace falta más que escuchar las palabras de Samuel y a los demás colaboradores que estaban presentes y disponibles o buscar un poco en internet para saber que la situación en la que viven estos niños y sus familias en estos 5 campamentos en el desierto argelino no es la deseada. "Estos no son niños abandonados, son niños viviendo con muchas carencias y en medio de un desierto con lo que conlleva vivir allí, donde una cuba de agua es para 15 días y el agua es bendita para ellos", lamenta Chari. También advierten de la falta de medicamentos en los campamentos “donde no suele haber ni una simple aspirina en un ambulatorio, vamos ni un paracetamol ni nada”, prosigue la colaboradora. Por eso, las las revisiones médicas son primordiales para ellos.

Aunque este año el programa parece haber durado 15 días menos, según Antonio García, “por los trámites burocráticos”, entre lo que también ha podido influir la fecha de las elecciones y los vuelos de Argelia, las buenas noticias son que este año parece haber aumentado exponencialmente el número de niños que han venido y han sido acogidos (ya tras la pandemia) a la provincia a través de este programa.

Además, la Federación Gaditana de Asociaciones Solidarias con el Sáhara trabaja constantemente y sin parar durante todo el año en diversos proyectos. Entre ellos, el viaje de una comisión de la provincia para la puesta en marcha de un centro de interpretación de Vacaciones en Paz en los campamentos.

Para poder participar de estos acogimientos u otros proyectos de ayuda hacia la población saharaui en su difícil situación basta con ponerse en contacto con la Federación a través de su Facebook o página web, que podrá en contacto con la asociación de la localidad correspondiente o contactar directamente con una asociación indicada.