Debate político para construir un Arranca en Cádiz el proceso de debate Andalucía un partido "soberanista, ecosocialista y feminista"

Representantes de las organizaciones que forman Adelante Andalucía, como son Anticapitalistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, además de Defender Andalucía han presentado este miércoles en Cádiz el proceso de debate que bajo la denominación ‘Andalucía No Se Rinde’ arranca en la provincia esta misma semana con la celebración de asambleas comarcales y telemáticas para la construcción de un proyecto soberanista, ecosocialista, feminista y de obediencia andaluza.

En rueda de prensa, Manuel Ruiz, de Izquierda Andalucista ha explicado que “entendemos que hay una pérdida objetiva del peso específico de Andalucía en el Estado y de las conquistas históricas de Andalucía conseguidas en la Transición”. Por eso, “queremos recuperar el nacionalismo inclusivo y solidario de Blas Infante y, por otro lado, construir una nueva izquierda alternativa, que tiene que diferenciarse necesariamente de la derecha y que no lo está haciendo en estos momentos”.

Desde Primavera Andaluza, Juan Antonio Ruiz, ha dejado claro que “en este proceso de debate en el que queremos reflexionar sobre el papel de Andalucía en el marco estatal y mundial, Adelante Andalucía se ha encontrado con un tope, que es que parte de las fuerzas que lo constituían, no aceptan por la vía de los hechos que Andalucía tenga capacidad propia de decisión”, lamentado que “incluso se ha reformado el Pacto Antitransfuguismo en Madrid a prisa y corriendo para poder expulsar a unos compañeros y compañeras, legítimamente representantes del pueblo andaluz.

“Este proceso quiere sumar, más allá de los actuales miembros y organizaciones, a la ciudadanía comprometida con la identidad andaluza, con sus valores culturales y con sus necesidades como pueblo”. “Queremos llegar a todos los rincones de nuestra provincia” y por eso, Cádiz contará con cinco asambleas telemáticas y abiertas a toda la ciudadanía: el viernes 15 de enero, asamblea en Jerez, a las 18.00 horas; el sábado 16, asamblea en la Costa Noroeste a las 11.00 horas; el viernes siguiente, 22 de enero, a las 18.00 horas, asamblea en el Campo de Gibraltar; y el sábado 23, a las 11.00 horas, asamblea en la Bahía de Cádiz y en la Sierra.

Para Mario Caballero, de Defender Andalucía, su organización va a aportar al proyecto su lucha contra los insultos del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en asuntos como el cambio del escudo, por ejemplo, y del centralismo de Madrid. “Defender Andalucía es defender a todos esos padres y madres que tienen que cuidar sin ayudas a sus hijos, a todos los obreros de la Bahía de Cádiz que, día tras día, se ahogan en el paro, es defender a todos los estudiantes que lo están pasando mal en la Universidad de Cádiz con los exámenes presenciales”, ha explicado.

Desde Anticapitalistas y como parlamentaria andaluza por la provincia de Cádiz y representante, también de independientes de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera ha declarado su “ilusión enorme” por iniciar este proceso en el que “sabemos va a haber receptividad porque son muchos los problemas que padecen los andaluces y las andaluzas, porque estamos cansados de que nos den órdenes, de que nuestros derechos queden supeditados a intereses ajenos a nuestra situación política, social y económica”.

“Andalucía está en un momento crítico de su historia: el Covid-19, la situación económica, la desesperanza que se está generando entre los andaluces y andaluzas, requiere de una respuesta política y de una respuesta que nosotros queremos construir de abajo hacia arriba”, ha asegurado, al tiempo que ha aclarado que “el que estemos en Cádiz y que seamos unas de las principales provincias donde más está avanzando ‘Andalucía No Se Rinde’, no es gratuito. Primero, porque Cádiz va a tener un papel protagónico, ya que cuantitativamente, la participación de los gaditanos y las gaditanas de todas las comarcas es importante”. “Cádiz va a ser protagonista no porque tengamos la emblemática alcaldía de la ciudad, ni porque participen cargos electos como parlamentarios provinciales, diputados o concejales de ayuntamientos, sino porque hay una importante cantidad de militantes y de gente que ya está inscrita en este proceso desde la provincia de Cádiz”, ha continuado.