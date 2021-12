Coronavirus Cádiz: El semáforo del covid que mantiene a la provincia en riesgo bajo

La subida de casos de coronavirus en la provincia y en el resto de Andalucía preocupa. La curva de afectados no ha parado de crecer durante el mes de noviembre, pasando una tasa bajo mínimos (13,9) a mitad de octubre a una por encima del centenar este jueves. Pero, sin embargo, la Junta de Andalucía no ha cambiado el nivel de alerta. La provincia sigue en nivel 0 y, de momento, el Gobierno andaluz no se planta medidas de restricción, más allá de la apuesta por el certificado covid para realizar diferentes actividades.

Y es que para medir el riesgo, como ya ha comentado la Junta en numerosas ocasiones, no se mide sólo la incidencia en 14 días, el parámetro más conocido. Las autoridades se basan en unos parámetros que están establecidos de forma conjunta por el Ministerio de Sanidad, que conforma el famoso semáforo covid y que cada semana se actualiza en la web nacional con datos nuevos. Son la incidencia en 14 y en 7 días, incidencia en mayores en 14 y 7 días, tasa de positividad, la ocupación de camas hospitalarias y en UCI por pacientes covid y, como novedad, la tasa de nuevos ingresados por covid por cada 100.000 habitantes.

El último, desde este mismo jueves y con cifras cerradas el miércoles, deja a la provincia en el nivel más bajo de alerta para el ministerio tras analizar la situación de estos nueve parámetros, que tras los últimas novedades introducidas en el semáforo miden la curva de hospitalizaciones, con los nuevos ingresos, y dejan de medir, por el contrario, el número de casos que se consiguen rastrear, un parámetro en el que Cádiz siempre sacaba las peores notas.

Así están los indicadores

Así, en la provincia gaditana son los indicadores relacionados con la transmisión, que conforman el primer bloque analizado, los que están más altos. En riesgo medio está tanto la incidencia acumulada en 14 días (101,4) como la de los mayores de 65 años en 14 días (84,4) y en 7 días, Sin embargo se mantiene mejor y en nivel bajo la tasa de positividad, es decir, el número de pruebas positivas del total que se realizan para detectar el virus y que está en un 6,5% y la tasa general en 7 días (por debajo de 50).

Hasta ahora la nueva normalidad se consideraba por debajo de la tasa de 25, pero ahora es hasta 50, pasando el riesgo bajo de transmisión a estar entre los 50 y 100 casos por 100.000 habitantes. El riesgo medio estaría entre 100 y 300 frente a los 50-150 actuales, y el riesgo alto sería entre los 300-500 casos por 100.000 habitantes y el muy alto por encima de 500 en lugar de los 250 de antes.

En el bloque 2, relacionados con la situación en los hospitales, todos se encuentran en nivel de nueva normalidad. La ocupación de camas de agudos por pacientes covid están, según Sanidad, en apenas un 1% mientras la ocupación de camas en UCI sería un 1,6%. Para pasar a riesgo bajo tendrían que superar el 2% y el 5% respectivamente.

Además, el semáforo mide desde esta semana los nuevos ingresos por cada 100.000 habitantes. en la provincia habría 2,3 ingresos por cada 100.000 habitantes y la situación controlada se estima que es hasta 5. En las UCI la tasa de ingresos está al 0.