Prepara el certificado covid : ¿será necesario para entrar en los bares de Cádiz?

La Junta de Andalucía no ha planteado de momento ninguna restricción en Andalucía. Pese a la subida generalizada de la transmisión del coronavirus, el comité de expertos mantiene a toda la provincia en nivel 0 de alerta, entre ellas la provincia de Cádiz, que ha llegado este jueves al nivel medio de contagios. La única medida por la que apuesta el Gobierno andaluz está clara: el certificado covid.

En una entrevista en La Sexta, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha vuelto a descartar la necesidad de imponer restricciones en Navidad "salvo que la Organización Mundial de la Salud nos diga que no nos protege" la vacunación ante "esta nueva variante" Ómicron del coronavirus, o que "haya una escalada monumental" de contagios, y ha defendido que "la sociedad se merece un cierto relajo" porque está" muy agotada" de la pandemia.

Eso sí, el Gobierno andaluz cree en la utilidad del pasaporte covid, que te dan tras la vacunación, y su intención es que vaya siendo necesario para distintas actividades, entre ellas la hostelería. "El sector de la hostelería y del ocio nocturno nos han pedido" a la Junta que "pidamos" el certificado covid como obligatorio "para el conjunto de la noche", manifestó Moreno. "Ampliaremos probablemente el pasaporte Covid al ocio nocturno y la restauración al objetivo de poder controlar al máximo los accesos y, sobre todo, las grandes aglomeraciones", señaló el presidente. Sería necesario este documento o bien realizarse pruebas diagnosticas como PCR o antígenos para cada ocasión.

Freno del TSJA a pedirlo en hospitales y residencias

Pero antes la Junta de Andalucía quiere que sea efectivo para entrar a acompañar o visitar a los pacientes de hospitales y residencias. De hecho, es la primera petición oficial que ha hecho al Tribunal Superior de la Junta de Andalucía, que ha echado para atrás la intención en un primer momento.

El TSJA argumenta que la Junta no ha establecido un límite temporal para esta medida y no porque la medida no esté justificada, con lo que abre la puerta a su aprobación una vez que el Gobierno andaluz haga una nueva petición.

Así la Junta ha establecido que sea como tiempo máximo hasta después de Reyes. Esa ha sido la opción elegida por el Gobierno andaluz en busca de una mayor "inmediatez", ya que el recurso al Tribunal Supremo provocaría una mayor dilación en la aplicación del pasaporte. Ante la celeridad de la petición de la Junta, es más que probable que el Alto Tribunal ratifique la medida en menos de 24 horas, ya que el TSJA ha realizado ya el análisis de la aplicación del pasaporte Covid y cuenta con el aval de la Fiscalía Superior de Andalucía, que se pronunció el miércoles de forma favorable. La intención del Gobierno es registrar la solicitud este mismo jueves, lo que permitiría a los jueces del Alto Tribunal avalar la propuesta antes del fin de semana.

Para bares y ocio nocturno

Una vez que se consiga esta aprobación, la Junta pedirá su aval para el ocio nocturno, pero también puede abarcar a toda la hostelería. Por ahora, no es necesario ni para acceder en un discotecas ni pub en Cádiz, ni tampoco para acceder a los bares y restaurantes, pero la intención es que lo sea. Teniendo en cuenta que lo ha pedido para todas las Navidades en los hospitales, no es de extrañar que se pongan las mismas fechas para la hostelería, ya que son fechas con muchas comidas y reuniones.

Las mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores, salvo para el momento de comer y beber

¿Qué tipo de certificados hay?

La Junta de Andalucía pone a disposición tres tipos de Certificado Covid Digital de la Unión Europea. Es gratuito, seguro y accesible a toda la población y es válido para todos los países de la UE. Puedes obtener tres diferentes, aunque el de vacunación es el que tiene mayor tiempo de validez.

Certificado de vacunación: Es el más conocido. Se muestra cuando se ha administrado una vacuna autorizada en la Unión Europea, indicando si se ha completado o no la pauta de vacunación. La validez es de 365 días después de la fecha de vacunación y para poder descargarlo es necesario haber recibido la vacuna.

Es el más conocido. Se muestra cuando se ha administrado una vacuna autorizada en la Unión Europea, indicando si se ha completado o no la pauta de vacunación. La validez es de 365 días después de la fecha de vacunación y para poder descargarlo es necesario haber recibido la vacuna. Certificado de recuperación: Se emite después de pasar la COVID-19, siempre que haya sido diagnosticada por prueba PCR, y tiene una duración de 180 días, contando a partir de la fecha del resultado inicial positivo. El reglamento europeo no admite que el diagnóstico se haya realizado mediante prueba de antígeno positiva para el certificado de recuperación. Este certificado será válido desde la finalización del periodo de aislamiento, día 11 de la prueba PCR positiva hasta 180 días después.

Se emite después de pasar la COVID-19, siempre que haya sido diagnosticada por prueba PCR, y tiene una duración de 180 días, contando a partir de la fecha del resultado inicial positivo. El reglamento europeo no admite que el diagnóstico se haya realizado mediante prueba de antígeno positiva para el certificado de recuperación. Este certificado será válido desde la finalización del periodo de aislamiento, día 11 de la prueba PCR positiva hasta 180 días después. Certificado de prueba: Consiste en la certificación de resultados negativos mediante una prueba PCR o de un test de antígeno rápido y tiene una validez de 72 horas y 48 horas, respectivamente. Dado que la cartera básica del Sistema Nacional de Salud no incluye la realización de pruebas diagnósticas con estas indicaciones, existe la opción de realizarse la prueba en un centro privado y que desde el propio centro se pueda tramitar y entregar dicho certificado de la forma más ágil posible. Aquí están los centros oficiales.

¿Cómo descargarlo?

Una vez cumplidas las condiciones de emisión del tipo de certificado se puede obtener solicitándolo en su centro de salud o bien con las distintas aplicaciones de la Junta de Andalucía: