Coronavirus: Cádiz, candidata a nivel 0 de alerta tras el comité de expertos de este martes

La reunión que este martes tendrá en Sevilla el conocido como Comité de Expertos de Andalucía podría decidir un paso importante a la nueva normalidad. Aunque las medidas se han ido relajando paulatinamente en las últimas semanas, la Junta de Andalucía abriría aún más la mano teniendo en cuenta la bajada de contagios en toda Andalucía y de la que la provincia de Cádiz también está siendo protagonista, por debajo de la media de la comunidad.

Así el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado que "una parte importante de Andalucía este martes progrese adecuadamente hacia un nivel 0". La incidencia media en la comunidad está en 57 casos por 100.000 habitantes en 14 días pero "lo que es más importante es que la acumulada a siete días está en 23", de forma que "la perspectiva sigue siendo posiblemente de seguir bajando", ha subrayado.

Por eso Cádiz, o al menos algunos de sus distritos, será seria candidata a ese nivel 0. De hecho provincia ha comenzado la semana con 38,9 casos de incidencia, en riesgo bajo y cerca de la cifra que marca el nivel de riesgo 0, con apenas 21 casos confirmados en 48 horas. Sólo está por detrás de Córdoba (31,0) y Jaén (33,1). Pero además la tasa de contagios en los últimos 7 días en aún más baja, apenas 14,8, dejando en 184 los nuevos afectados en esta semana pasada en toda la provincia.

Por distritos sanitarios, según las tasas, parte en mejor posición Jerez-Costa Noroeste (29,5), pero también la Sierra de Cádiz(32,9) y la Bahía de Cádiz-Janda (38,0). Un poco más por encima estaría el Campo de Gibraltar, con las localidades de la zona Este en 56,6 y la Oeste en 44,2.

Hasta 21 municipios cuentan con menos de 25 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, a los que habría que sumar nueve más con menos de 50. La provincia no ha tenido mejores datos este año que los de ahora en cuanto contagios.

A esto, el consejero ha apuntado que "la presión hospitalaria va muy bien", porque "a nivel de UCI posiblemente en muy pocos días se baje de cien" hospitalizados en toda Andalucía. En la provincia los pacientes covid están por debajo de 30 (29) con seis personas en las UCI.

Y también no se puede olvidar el nivel de vacunación. Aunque se ha ralentizado en las últimas semanas, la media alcanza casi el 80% de los gaditanos con la dosis completa, con Trebujena la cabeza de los municipios con más vacunados.

La Junta ya abrió el grifo volviendo los aforos 100% en los teatros y cines y se espera que este martes se decrete alguna que otra medida más si así lo deciden los expertos. No obstante, Aguirre ha explicado "hay otra toma de decisiones que no dependen directamente de la Consejería de Salud, como los campos de fútbol de la Liga Profesional y las escuelas, que dependen de los consejos interterritoriales", sobre los que "no se interviene" desde la comunidad al pasar al nivel 0, ha puntualizado. Sí se puede tomar decisiones sobre aforos o horarios.

Según ha expuesto, "esto hace que se vea con cierta relajación, pero ni mucho menos con tranquilidad, porque estamos en plena pandemia", de manera que "lo mismo que otras veces se ha visto que ha bajado de una forma muy importante, al poco tiempo ha subido y ha habido que tomar medidas", ha avisado.

Atención Primaria

En cuanto a la recuperación de la normalidad en los centros de salud andaluces, el consejero ha destacado que "evolucionan a la vez que la pandemia", a la vez que ha defendido "la normalidad y presencialidad en los 1.510 centros de salud que conforman actualmente la red asistencial de Atención Primaria en toda Andalucía".

Al hilo de ello, ha comentado que "a los pacientes que lleguen con infecciones respiratorias agudas se les hará el triaje con test de antígenos o PCR para descartar coronavirus, porque estamos en pandemia", todo ello dentro "la consulta de acogida".

Aguirre ha detallado que dicha consulta, con una primera valoración, "en los centros de salud grandes ha estado funcionando muy bien durante la pandemia".

Así, ha resaltado que "además de la presencialidad absoluta y la normalidad, se va a seguir manteniendo en los grandes centros de salud la consulta de acogida por parte de enfermería, que es la que va decidiendo qué es lo prioritario y qué no a la hora de atender", de modo que "será 'in situ' y decidirá el médico para el que va, exactamente igual que se hace en los grandes hospitales", ha precisado el consejero.