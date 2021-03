Coronavirus Cádiz: ¿Por qué sólo cinco municipios de la provincia han pasado a nivel 2 de alerta?

Sólo cinco municipios de la provincia, los que pertenecen al distrito sanitario Campo Gibraltar Este, empezarán la desescalada de una forma notable este viernes pasando al nivel 2 de alerta. El resto de las poblaciones gaditanas, casi su totalidad, 40 de 45 municipios, seguirán al menos una semana más con casi las mismas medidas de contención del coronavirus que tenían hasta ahora. La novedad se ciñe a que Alcalá del Valle será el único que mantiene el cierre perimetral -salen desde este viernes Barbate, Grazalema, Olvera y Puerto Serrano- y las reuniones pasan a seis personas no convivientes.

La hostelería, sobre todo cafeterías, y los comercios se han quedado con la miel en los labios y no pondrán ampliar el horario hasta las 21:30 horas. La tendencia positiva en los últimos días, con la bajada de la incidencia y también de las hospitalizaciones, había creado esperanza en una apertura que tendrá que esperar porque la Junta ha optado por la prudencia y no correr en esta desescalada. Así, a través del comité territorial de expertos, ha dictaminado que las poblaciones de los distritos de la Bahía de Cádiz-Janda, Jerez-Costa Noroeste, Sierra y Campo Gibraltar Oeste (Algeciras-Los Barrios y Tarifa) se queden en nivel 3 de riesgo, nivel alto, que no permite ampliar los horarios comerciales. Pero ¿por qué no pasamos a nivel 2?

Los niveles de alerta, por distritos

La pregunta la intentamos responder analizando primero el método elegido por la Junta para decidir sobre los horarios. Así, si hasta ahora, para determinar el cierre perimetral y cierre de la actividad no esencial, Salud decidía sólo basarse en la incidencia acumulada en los últimos 14 días y decidir localidad por localidad, para esta nueva restricción Salud tirará de lo niveles de alerta que hasta ahora regían temas como los aforos de establecimientos, como lo seguirán haciendo, y que se deciden por distrito sanitario.

Estos tienen varios niveles de riesgo y cuentan con seis indicadores, según ha explicado la Junta, basado en el semáforo que el Ministerio de Sanidad acordó con las comunidades autónomas y que permite un seguimiento y control de la pandemia. Son los siguientes: incidencia acumulada en los últimos 14 días, incidencia en mayores de 65 años, pruebas PDIA, porcentajes de trazabilidad, índice de camas UCI e índice de hospitalización. Este semáforo marca unos umbrales en sus datos para estar en un riesgo y otro y, de hecho, a nivel provincial, según el informe publicado esta misma tarde por el Ministerio de Sanidad, la provincia está en nivel de riesgo alto (nivel 3) en todo su territorio. Sólo en la proporción de pruebas positivas y en número de pacientes agudos (en planta), Sanidad baja la alerta, o sea, en dos del total de hasta ocho indicadores que utiliza.

Los números de la provincia de Cádiz, según publica el Ministerio son los siguientes (según datos del 2 de marzo):

IA acumulada en 14 días: 161,5

IA en 7 días: 56,4

IA en mayores de 65 años en 14 días:141,9

IA en mayores de 65 años en 7 días: 48,1

% de positividad:8,4%

%de trazabilidad: 49%

% ocupación camas agudos covid: 7.7%

%ocupación camas UCI covid: 24,4%

Índice alto en mayores de 65 años

La incidencia, la tasa por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas quizá sea el parámetro más conocido. Es verdad que la Bahía de Cádiz-La Janda tiene ahora mismo la tasa media más baja de los cinco distritos de la provincia (105,4), por debajo que la única zona en nivel 2 (el Este del Campo de Gibraltar, con Castellar, Jimena, La Línea y San Roque) pero no sólo cuenta ese dato.

Por ejemplo, otro parámetro a tener en cuenta, es la incidencia del virus en los mayores, y sólo está en nivel medio en la zona del Campo Gibraltar Este. Según se puede ver el portal de estadísticas de IECA, tiene una tasa de 65 casos por 100.000 habitantes entre personas de 65 y 84 años de edad y 45,5 entre mayores de 84 años. En la Bahía sube a 114,1 y 108,9 respectivamente, en Jerez es de 101,9 y 190,7, en la Sierra hasta 155,7 y 171,9 y en la zona Oeste del Campo de Gibraltar 133,8 y 89,4. La alerta alta, según el semáforo indicado, es entre 100 y 150 casos.

La tasa en 14 días y la tasa en mayores de 65 son los únicos indicadores que se pueden analizar por distritos, según los datos que están accesibles en el portal de IECA, el resto se puede mirar pero por provincias y por el momento, aunque han mejorado, no es suficiente.

Las UCI, aún en 24% de ocupación

El 21 de enero, el Ministerio de Sanidad ponía a la provincia en niveles de máxima alerta. La tasa de positividad (tanto por ciento de pruebas positivas de las realizadas) era el peor de Andalucía, la tasa de trazabilidad (conocimiento del origen de los casos) era apenas del 16,9% y las hospitalizaciones empezaban a subir, llegando en febrero a casi mil ingresados por covid, con las UCIS marcando picos nunca vistos.

Ahora, según el informe publicado esta misma tarde , la provincia se está en riesgo 3 en general para el Ministerio, con tres factores más rojos: la tasa en mayores de 65 años, la trazabilidad y la ocupación de las UCIS. Todos han mejorado desde finales de enero pero no lo suficiente.

Las UCIS en la provincia, analizando hasta principios de mes, están en 24,4% de ocupación, riesgo alto (15-25) y rozando el muy alto. El conocimiento del origen de los casos ha pasado al 49%, importante subida, pero aún también en tanto por cientos considerados altos.

El alivio se nota especialmente en la ocupación de pacientes agudos (en planta), con un 7,7%, y el número de pruebas positivas del total de realizadas, que pasan a color naranja. Otros indicadores que progresan y que pueden avanzar una relajación de las medidas la próxima semana son la incidencia acumulada y de mayores en la última semana, a diferencia del que se arrastra en las últimas dos semanas.

Cabe recordar que la Bahía de Cádiz y la Janda están hasta este jueves en nivel 4 , riesgo alto, para el Gobierno andaluz y que según todo parece indicar el alivio de las estadísticas sólo le dan para bajar un nivel, al 3, pero no para dar el salto al 2. Jerez, Costa Noroeste y la Sierra ya estaban en 3 y la Junta, quizás por no correr en esta desescalada y evitar una cuarta ola, lo mantiene en el mismo riesgo.