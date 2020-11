La pérdida del puente de la Constitución no sorprende a los hoteles de Cádiz

La ampliación de las restricciones a la movilidad hasta el 10 de diciembre por la pandemia de coronavirus no ha sorprendido a los hoteles gaditanos. "Era de prever que se mantuvieran hasta después del puente. Pero nos habría gustado que se ampliara un poco el horario de la hostelería", ha señalado el presidente de la Asociación de Hoteles de la Provincia de Cádiz, Stefaan de Clerck.

Las medidas acordadas por la Junta de Andalucía contemplan el cierre perimetral tanto de la comunidad como de todos los municipios, de los que no se podrá salir salvo causa justificada. También el toque de queda será a las 22:00 horas como hasta ahora y los horarios comerciales y de hostelería seguirán hasta las 18:00 de la tarde como norma general. La única novedad es que los bares podrán estar abiertos hasta las 21:30 sólo y exclusivamente para que los clientes puedan recoger los pedidos para consumir en su domicilio.

Para la patronal hotelera, las medidas adoptadas son "entendibles" a la vista de la evolución de la crisis sanitaria. "Esperemos que ayuden a que en la Navidad pueda haber cierta normalidad y tengamos más movilidad entre provincias", ha apuntado.

Sin embargo, la restricciones a los desplazamientos han llevado a que la gran mayoría de establecimientos hoteleros de la provincia hayan echado el cierre, aplicando Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la mayor parte de sus plantillas. "Sin movilidad no hay clientes y por lo tanto, los hoteles están cerrados", ha subrayado el presidente de la patronal hotelera.

Los ERTE constituyen precisamente una de las principales reivindicaciones del sector, que exige "un plan de choque" al aportar casi un tercio del Producto Interior Bruto. "Necesitamos ayudas claras como son la bonificación de los ERTE al 100%, ya sea por parte de la Junta de Andalucía o por parte del Gobierno central", ha afirmado De Clerck, que ha incidido en que supondría "un importante alivio económico para las empresas".

Otro de los caballos de batalla de los hoteles es la reducción de la carga impositiva dado que en estos momentos los ingresos son prácticamente nulos. En ese sentido, la patronal apela a que se tome en consideración en todos los municipios de Andalucía "la exención o la bonificación en un porcentaje alto" de impuestos de competencia municipal como el IBI, IAE y la tasa de basuras.

"Y no debemos olvidar que hay que seguir trabajando en la promoción para que cuando acabe esta situación no nos adelante ninguno de nuestros competidores, sea a nivel regional o de otros países", ha apuntado. No obstante, el sector vaticina un 2021 muy duro a la par que pone en duda que en primavera se pueda normalizar la actividad, a la espera de los efectos de las campañas de vacunación. Para Stefaan de Clerck, la campaña de verano, que es clave para los hoteles de la provincia, "será muy difícil, al igual que todo 2021". Por eso, reclamarán que los ERTE se puedan prolongar como mínimo hasta el mes de junio.