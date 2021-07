Coronavirus Cádiz: El covid se desboca en la provincia con más de 700 casos en un día

La provincia de Cádiz sigue sin poder doblegar la curva del coronavirus. Según los datos actualizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la provincia registra en las últimas 24 horas 714 nuevos casos positivos. La tasa de incidencia vuelve a crecer, más de 34 puntos en apenas 24 horas, lo que sumado a lo registrado durante este fin de semana, supone un crecimiento de casi 90 puntos en 4 días. Además, se ha notificado un fallecimiento más relacionado con el virus.

La situación en Andalucía también parece lejos de estar controlada. La comunidad ha registrado 3.687 casos de coronavirus, lo que supone sumar por quinto día seguido más de 3.000 casos. Se han contabilizado nueve fallecimientos en total, la cifra desde el 30 de junio, día en que hubo 21.

La tasa también ha crecido considerablemente: 20 puntos en apenas un día hasta los 418 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La región no tenía una tasa de contagio tan alta desde el 17 de febrero, hace cinco meses, cuando estaba en 411,2 puntos.

Andalucía estudia hoy nuevas medidas

En medio de esta situación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el resto de portavoces que tiene el Gobierno andaluz llevan días avisando sobre la posibilidad de endurecer las medidas vigentes para controlar la pandemia. Tras varias jornadas de incertidumbre, este martes el comité de expertos decidirá hasta qué punto es necesario dar pasos atrás en la desescalada para atajar la quinta ola de esta pandemia.

El vicepresidente andaluz, Juan Marín, dijo que no espera "muchas novedades" respecto a nuevas restricciones, aunque no ha querido descartar nada porque es una decisión que tendrán que tomar los especialistas tras analizar la situación. Marín espera que las medidas sean "similares" a las actuales, aunque no sabe si se restringirá en algún caso concreto los aforos o las limitaciones horarias.

Ha pedido prudencia y ha lamentado que se hayan vuelto a ver este fin de semana imágenes de grandes aglomeraciones de jóvenes, por lo que ha reclamado responsabilidad, sobre todo en el ocio nocturno y en las reuniones de jóvenes, con el control de los botellones.

Todas las medidas sobre la mesa

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, señaló que "todo está abierto dentro de las armas que tenemos". En Andalucía la tasa de incidencia va al alza pero la presión asistencial lo hace más lentamente, por lo que, a su juicio, habrá que tomar alguna medida.

El consejero ha señalado que contemplan cierres perimetrales o toques de queda selectivos en algunas zonas, pero no ha concretado ni abundado más al respecto, incidiendo en que el comité de expertos será quien decida.

Aguirre señaló que ya intentó cierres perimetrales y el TJSA "lo ha parado", por lo que no puede seguir pidiendo reiteradamente medidas que luego no se puedan materializar porque "le pueden acusar de prevaricación".