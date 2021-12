El Colegio de Abogados de Cádiz denuncia las trabas impuestas al colectivo durante la pandemia

Fiel a su cita anual, el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz celebró sus Fiestas Patronales en honor a la Inmaculada Concepción, Patrona de la Abogacía, este viernes en el Palacio de Congresos de la capital gaditana.

El acto comenzó con el reconocimiento de la labor del juez decano Pablo Sánchez Martín, por el trato siempre cordial y de sumo respeto hacia la abogacía gaditana en el ejercicio de su profesión, “tanto dentro como fuera de la sala”, según señaló el decano del Colegio de Abogados de Cádiz, Pascual Valiente, en un acto que se desarrolló durante hora y media.

Posteriormente, tuvo lugar la mención a los nuevos letrados que tomarán posesión el próximo lunes, 13 de diciembre, en la Audiencia Provincial de Cádiz, a los que el decano dio la enhorabuena por formar parte de una profesión “humanista y humanitaria”. “Tenéis que vivir vuestra profesión con pasión y con ilusión. Ejercemos el derecho de defensa como el más sagrado de los derechos dentro del proceso. Los abogados tenemos una altísima función en el Estado de Derecho. Sin abogados no hay derecho de defensa y sin derecho de defensa no hay Estado de Derecho. Os doy un consejo, respetad siempre a los compañeros y exigir respeto para vosotros. Cada abogado es tan importante como el juez, el fiscal o el Letrado de la Administración de Justicia. Y, por supuesto, contad con el colegio, sentid su respaldo para todo lo que necesitéis en el ejercicio de la profesión. Esta profesión os permitirá luchar por los demás, por la igualdad, la libertad y la justicia”, destacó Valiente.

Minutos después, se rindió homenaje a los abogados con 25 años de colegiación, con la correspondiente entrega de insignia y diploma. En representación de esta generación intervino Marina Alcántara, quién aludió a la ilusión como principal estandarte para el desarrollo de su trabajo.

Llegados al ecuador del acto institucional, fueron reconocidos los letrados con 40 y 50 años de colegiación, con la entrega de insignias y con los aplausos de los asistentes al evento. En su representación habló Rafael Baena, quién destacó el papel social que debe asumir el abogado.

Uno de los momentos más emotivos del acto recayó en las palabras de recuerdo y pesar que Pascual Valiente dedicó a todas aquellas personas fallecidas por el Covid-19 y a sus familiares. También recordó a dos decanos eméritos, Julio Ramos y José Antonio Gutiérrez Trueba, de quienes dijo "dedicaron cuerpo y alma al colegio, impregnando su sello y su valentía en esta centenaria institución". Un reconocimiento a su memoria que precedió la entrega de Medallas al Mérito Colegial, otorgadas a Ricardo Fernando de Vera, Rosalía Sancho (primera mujer en formar parte de la Junta de Gobierno), Antonio Morales y Francisco de Paula Arenas. "Desde La Línea, Barbate y Cádiz, estos compañeros desempeñan la abogacía con humildad, independencia y con maestría", recalcó Pascual Valiente.

Finalmente, Valiente reivindicó en su discurso el papel de la Abogacía durante la pandemia. “Los abogados tenemos el honor, la obligación y el derecho de ejercer la defensa, pese a las trabas que a diario estamos sufriendo para ejercer nuestro trabajo en los tribunales, con el silencio no sólo de los políticos, si no también, y cuesta decirlo, de los jueces, fiscales, Letrados de la Administración y funcionarios, que tienen que involucrarse en garantizar el ejercicio del cumplimiento de un derecho fundamental como es la defensa que compete a los abogados. A los letrados no se les puede pedir cita previa para ir a un juzgado o ver un procedimiento. No somos meros colaboradores de la Administración de Justicia, somos la Administración de Justicia. Y representamos el interés de los ciudadanos. El derecho fundamental de defensa se coarta cada vez que un abogado encuentra cualquier limitación para desarrollar su trabajo. Los abogados no suplicamos Justicia como si de un favor se tratase. Los abogados reclamamos Justicia desde el derecho fundamental de defensa. La pandemia se ha erigido como pretexto para que las administraciones judiciales impongan una barrera para que los abogados no podamos entrar en los tribunales. Esto no puede continuar ni un día más. Es una afrenta. Por eso, compañeros, sintámonos orgullosos de ser abogados, como desde el colegio nos sentimos de todos vosotros”, concluyó Pascual Valiente.

Los actos del Colegio de Abogados de Cádiz por sus Fiestas Patronales culminarán el lunes 13 de diciembre con el juramento/promesa de los nuevos letrados.