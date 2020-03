Chiclana, Jerez y Algeciras suman el 40% de los robos en la provincia

Chiclana, Jerez y Algeciras suman el 40% de los 1.468 robos con fuerza en domicilios denunciados durante el año pasado en la provincia de Cádiz. Es uno de los datos que aporta el balance sobre criminalidad en 2019 publicado la semana pasada por el Ministerio del Interior. El informe refleja un descenso de un 19,5% en este tipo de delito en la provincia en relación con 2018, por lo que continúa la tendencia que ya mostraban las cifras sobre este año, cuando los robos con fuerza en viviendas bajaron un 12,6%.

Esa tendencia a la baja se aprecia bien en Jerez, que se ha situado como el segundo municipio con mayor número de robos en domicilios (202 en 2019). En 2018, Jerez registró un incremento de un 19,7% respecto a 2017. Pero el año pasado anotó un descenso de un 42,8% en relación con 2018.

También Chiclana, que con 221 es el municipio con mayor número de robos, refleja la inclinación al descenso, aunque en menor medida que Jerez: los robos bajaron en 2019 un 6% respecto al año anterior.Algeciras, por el contrario, no acaba de entrar en esa tendencia general a la baja. En 2018 registró un incremento de robos de un 1,22% respecto a 2017. Y en 2019 repitió ese mismo porcentaje de aumento al contabilizar 171 robos en domicilios, cifra que sitúa a este municipio como el tercero con mayor número, por detrás de Jerez y Chiclana.

Junto con Algeciras, únicamente otro municipio de los once con más población registra un incremento de robos en viviendas en 2019. Es Arcos, que sumó 58 robos el año. En 2018, con un +18,2%, fue uno de los cinco municipios en los que hubo un aumento de ese tipo de delito. Los datos de 2019 son mucho peores: Arcos anotó una subida de un 48,7%.

El balance de criminalidad del Ministerio del Interior proporciona datos de los once municipios con más población. No permite, por tanto, conocer las cifras relativas al resto de los municipios de la provincia de Cádiz. Pero sí que en ellos fueron denunciados 392 robos con fuerza en domicilios en 2019, lo que supone que el 73,29% de los contabilizados provisionalmente en la provincia durante el año pasado tuvieron como escenario alguno de los once municipios que cuentan con mayor número de habitantes.

De esos once, Jerez aparece como el que anotó un mayor descenso en 2019, con el mencionado -42,8%. El segundo lugar lo ocupa Cádiz, donde los robos en viviendas bajaron un 41,1% (hubo 63, una cifra bien lejana de los 202 de Jerez). La capital de la provincia registró un preocupante aumento de un 165% en 2017 respecto al año anterior. Pero en 2108 cambiaron las tornas y aportó al balance un descenso de un 16,2%. Los últimos datos indican que continúa ese camino. La Línea, con un -29%, es el tercer municipio con un mayor descenso de robos en domicilios en 2019. Y el que menos aporta al balance: 19 durante el año pasado. Es una cifra muy inferior a la de Sanlúcar, que se sitúa tras La Línea como el cuarto municipio en el que más bajaron los robos (-28,4%) pero donde fueron denunciados 63 (el mismo número que en la capital gaditana).

En esa relación se sitúa en quinto lugar San Fernando, donde los robos bajaron el año pasado un 22,7%. La Isla ha cambiado su tendencia, ya que en 2018 registró un incremento de un 23,8% respecto a 2017.La lista continúa con San Roque, donde los robos bajaron un 15,9%, y con Puerto Real, que marcó un -15,1% y coincide con San Fernando y Jerez en haber modificado el panorama. En 2018, Puerto Real registró un incremento de robos en domicilios de un 14,3% respecto a 2017. A continuación aparecen El Puerto (-10,8%) y Chiclana (con el mencionado -6%).

El Puerto, con 91, es precisamente el municipio que ocupa el cuarto lugar en número de robos, por detrás de Chiclana, Jerez y Algeciras. Le siguen San Fernando (68), Sanlúcar (63), Cádiz (63), Puerto Real (62), San Roque (58), Arcos (58) y La Línea (19).