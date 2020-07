Carmen Sánchez (PP) : "Pedro Sánchez quiere atacar las arcas municipales"

La portavoz provincial del Partido Popular, Carmen Sánchez, ha criticado la nefasta gestión económica que está llevando a cabo Pedro Sánchez "queriendo quitar a los ayuntamientos españoles los ahorros que estos tienen para destinarlo a políticas partidistas y a tratos de favor con los partidos que sustenta su gobierno".

Sánchez manifiesta que desde el gobierno de España se quiere intervenir los 28.000 millones de euros de ahorro que tienen los ayuntamientos. "Las administraciones locales durante estos años han realizado una gestión eficaz y eficiente y, sobre todo, han mirado por cada uno de sus vecinos gaditanos en los cuarenta y cinco municipios de la provincia", afirma.

La portavoz destaca la política intrusiva del Partido Socialista con los ayuntamientos, y, sobre todo, apuntilla "que se quiera utilizar estos remanentes a su antojo". "No podemos permitirnos el lujo que, siendo los ayuntamientos, la administración que está más cercana a los ciudadanos, se merme en los servicios públicos en beneficio del gobierno central. No se concibe que Pedro Sánchez quite los fondos que los ayuntamientos han gestionado con tanto esfuerzo en los últimos años, siendo la incautación el modus operandi del Partido Socialista, viéndose como retiraba las mascarillas en pleno confinamiento y ahora hacer lo mismo con los superávits de las entidades locales·, ha manifestado.

Sánchez debe respetar la autonomía municipal, y es por ello que desde el Partido Popular se le invita al PSOE de la provincia, con Irene García a la cabeza, a que alcen la voz y reclamen la autonomía propia de cada consistorio con sus propios superávits.