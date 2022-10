CSIF denuncia que la Junta se niega a cubrir más de 120 vacantes en centros escolares

CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Cádiz, señala que la Dirección General de Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía que dirige Antonio Sanz, está denegando la autorización para cubrir las más de 120 vacantes de personal de administración y servicios que registran los centros educativos públicos de la provincia de Cádiz desde que arrancó el curso escolar.

“La pelota está en el tejado de la Presidencia de la Junta, que es la que da vía libre, o no, para contratar al personal necesario para que los centros educativos funcionen correctamente”, apuntan desde el sindicato. “Sabemos que la Delegación territorial de Educación en Cádiz está atada de pies y manos si la Junta de Andalucía no autoriza la contratación, pero, al final, quien sufre esta situación son los empleados públicos que trabajan en los centros así como el propio alumnado”, denuncia CSIF, añadiendo que “todo esto está provocando un caos organizativo en los centros educativos, con el peligro de que cierren y cancelen servicios por no poder atenderlos adecuadamente". Así, “esperamos que desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz presionen y hagan los trámites necesarios para que, desde Sevilla, se hagan cargo de la situación y permitan cubrir las vacantes”, señala el sector de Administración General de la Junta de CSIF Cádiz.

Como ejemplo, desde CSIF se apunta que actualmente el IES Las Banderas (El Puerto de Santa María), está sin ningún ordenanza, que conlleva un descontrol para la apertura y cierre del centro para alumnado, familias y profesorado. La Escuela de Arte de Chiclana también está sin ordenanzas para atender las necesidades del Centro. La Escuela de Arte de Cádiz está sin personal administrativo, quedando sin atender correctamente las necesidades burocráticas de los alumnos y profesores.

Esto también ocurre en servicios como los comedores escolares. El CEIP José de la Vega y el CEIP Isabel la Católica, ambos de Chiclana, donde falta personal para cubrir las necesidades de los dos comedores e incluso han estado a punto de cerrar sus cocinas (la semana pasada, una madre de alumno usuario del comedor denunció públicamente la precaria situación que vivía ante el abandono de la Administración a los comedores de gestión propia). Hay que recordar que este sindicato está convencido de que detrás de esta dejadez de la administración se esconde la paulatina privatización de este servicio.

En cuanto a las necesidades de personal técnico de Educación Especial, es también alarmante casos como el del CEIP Raimundo Rivero, de San Fernando, que de tener dos técnicos, ha empezado el curso sin ninguno y los niños sin ser atendidos adecuadamente. Lo mismo ocurre en el CEIP Sericícola (El Puerto), donde esta misma semana, una madre ha denunciado públicamente que tiene que ir todos los días al centro para ciertos cuidados de su hija, ante la imposibilidad de que la única técnico de Educación Especial con la que cuenta el centro pueda atender adecuadamente a los 8 alumnos de necesidades especiales matriculados. Esto, lamentablemente se repite en la mayoría de colegios: un técnico a cargo de más de 8 alumnos con necesidades especiales. Incluso, se están dando casos en los que no se pueden matricular estos alumnos ante la ausencia de este personal, obligando a las familias a acudir a otros centros ya masificados.

Hay 16 colegios sin monitores escolares, entre ellos el CEIP Posar de Canil, CEIP Tierno Galván de Chiclana, CEIP Virgen de los Remedios o CEIP Campo de Sur de Cádiz.

También hay vacantes sin cubrir de técnicos de Educación Infantil prácticamente en todas las Escuelas Infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía, personal de limpieza o personal ordenanza y falta de personal administrativo en los institutos, en todas las categorías sin excepción.

Todos los días, trabajadores de esta administración se dirigen a CSIF para denunciar estas carencias, con la esperanza de que repongan las vacantes sin cubrir desde principios de curso. Por ello desde CSIF se exige a la Dirección General de Función Pública con sede en Sevilla que, de manera urgente, autorice la cobertura de todas estas vacantes, dotadas presupuestariamente, y “deje de castigar a los centros públicos de nuestra provincia, que, si no se remedia, se verán abocados a paralizarse ante la imposibilidad de llevar a cabo servicios tan importantes para el funcionamiento de colegios, escuelas e institutos.