CCOO denuncia la situación de los PTIS dependientes de la Junta

“Empezando por lo más grave, actualmente hay trabajadores que aún no han cobrado su salario de septiembre cuando nuestro convenio marca los cinco primeros días del mes como período para cobrar las nóminas. Este mes ningún trabajador ha cobrado en ese plazo. Encontrarnos a mitad de mes con esta situación, denota una falta de ética, compromiso, respeto y humanidad de la empresa hacia su plantilla”. Así comienza el escrito dirigido por la representación del colectivo de PTIS, que atiende al alumnado con necesidades educativas especiales, al delegado territorial de la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Cádiz.

Los representantes de CCOO Enseñanza sostienen que han recibido varias excusas por parte de la empresa concesionaria del servicio, que actualmente es Osventos Innovación en Servizos, todas aludiendo a una falta de planificación. “En nuestra opinión, una empresa seria, que opta a gestionar el servicio de esta importancia y lo tiene adjudicado desde primeros de septiembre, no puede caer en este gravísimo error. Ninguna excusa nos vale”.

CCOO traslada al responsable político de la Junta que igualmente hay una serie de hechos que llevan a este colectivo a sentirse abandonado y maltratado laboralmente:“Los salarios no son acordes a las tablas salariales y se están ofreciendo contratos de sustitución a un sueldo por horas estipulado por la empresa, obviando por completo el convenio; hay trabajadores que no fueron dados de alta en la Seguridad Social el día que les correspondía y aun no se ha subsanado el error o trabajadores que no han recibido información sobre la mutua a la que dirigirse en caso de accidente”, denuncian.

Otra situación que denuncian los sindicalistas es que la plantilla tiene dificultades enormes para ponerse en contacto con la empresa:“Una de las consecuencias más graves es que, en muchos casos, cuando un trabajador falta por causa justificada, no está siendo sustituido. Consecuencia que recae directamente en los centros educativos públicos donde trabajamos y, sobre todo, en el alumnado al que atendemos”.

“En definitiva, estamos viviendo una situación que es límite. Una situación que, con unos agravantes u otros, llevamos arrastrando desde hace 20 años. El colectivo responde cada día en su centro de trabajo. Solo pedimos que la empresa cumpla con la ley y con lo establecido”, sostienen desde el comité de empresa.

CCOO informa que, por el momento, han iniciado las medidas legales oportunas y barajan otras medidas más drásticas en reivindicación de los derechos del colectivo: “Pero tenemos que decir que estamos hartos de denuncias. Todos los años trasladamos a Inspección de Trabajo irregularidades por el ingreso de nóminas fuera de plazo. Todos los años denunciamos reclamaciones de cantidades que se nos dejan a deber por parte de las diferentes empresas por las que pasamos. Todos los años durante los últimos 20 años. Esto tiene que acabar y su solución está en manos de la Consejería”.