Antonio Sanz reclama al gobierno de Sánchez "respeto y consideración a la provincia de Cádiz"

“La provincia de Cádiz, como toda Andalucía, exige atención por parte del gobierno de Sánchez y no abandono, que es lo que estamos sufriendo”. Así lo ha reivindicado esta tarde desde el Puerto de Santa María el vicesecretario de Coordinación Institucional del PP andaluz, Antonio Sanz, antes de participar en la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Cádiz.

Sanz ha manifestado que estamos ante “una semana mala” en cuanto a las informaciones y las decisiones que llegan desde el Ejecutivo socialista. Según ha dicho, “la provincia de Cádiz ha sufrido sin duda alguna un rejón muy peligroso, un nuevo ataque frontal como consecuencia de las declaraciones del ministro de Transportes en relación con la Alta Velocidad”. Así, lamenta que el Gobierno de Sánchez está dando “un paso atrás en cuanto alas perspectivas de infraestructuras, como ha ocurrido en Huelva y como, por similitud, ocurre en la provincia de Cádiz al negar la alta velocidad a la provincia de Cádiz”.

En su opinión, el ministro Óscar Puente “se toma las cosas a la ligera, no respeta a los territorios, no habla con los territorios, no habla con los gobiernos autonómicos, y se dedica a dar noticias imponiendo un futuro que, en el caso de Cádiz en particular y de Andalucía en general Andalucía, es nefasto”.

Por lo tanto, el vicesecretario de Coordinación Institucional del PP de Andalucía ha reclamado tanto al ministro Puente como al Gobierno de Sánchez “interlocución con el territorio para que no siga dando rejones de muerte” y “para que no siga machacando el futuro de nuestra provincia, donde la alta velocidad es algo evidentemente irrenunciable, como lo es para Jaén o como, sin duda alguna, es la conexión férrea por la costa y en el caso de Algeciras y la conexión ferroviaria del eje ferroviario central”.

Sanz ha insistido en que “en Andalucía sufrimos un abandono, un ataque permanente de parte del gobierno de Sánchez, pero también sufrimos la falta de respeto y de consideración como ocurre con las negociaciones en relación con Gibraltar”. En este sentido, ha apuntado que se están produciendo unas negociaciones donde, por primera vez, se sienta Gibraltar en la mesa, hasta ahora se sentaban los gobiernos soberanos y no se sienta ni a la comunidad autónoma, ni a la provincia, ni a los ayuntamientos del Campo de Gibraltar”.

Y remarca que desde Andalucía “deseamos el acuerdo, pero no estamos dispuestos a aceptar cualquier acuerdo”. Sobre todo, ha subrayado, “un acuerdo que no cuente con el Campo de Gibraltar ni con los vecinos, que no resuelva problemas históricos como puede ser el dumping fiscal, o como puede ser el tema medioambiental desde el punto de vista de la depuración o los residuos, o como puede ser también la situación de los trabajadores del Campo de Gibraltar, especialmente los de La Línea”.

Sanz ha reiterado el mal precedente que este tipo de noticias “se conocen por los periódicos y es la primera vez que no se informa ni a la comunidad autónoma, ni a los municipios de la provincia”. Cosas que, según ha asegurado, “jamás había ocurrido porque la comunidad autónoma siempre había sido informada, gobierne quien gobierne, salvo en el último año y medio donde ha desaparecido la información por parte del Gobierno de la Nación, lo cual es un mal síntoma”.

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP de Andalucía también se ha referido a la “irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez respecto a la situación del narcotráfico y sus consecuencias directas en esta provincia”. En este asunto, ha criticado que dos meses después del asesinato de los dos guardias civiles a manos de los narcos en el puerto de Barbate “no existe una respuesta todavía por parte del gobierno de Sánchez para afrontar este gravísimo problema”.

Por el contrario, ha valorado la decisión adoptada hoy en esta provincia por el Comité Permanente del CGPJ, que “ha dado una lección de compromiso, la que no tiene el ministro del Interior, que todavía no ha venido a la provincia a dar la cara ni a ofrecer soluciones a los problemas del narcotráfico”. Sanz ha relatado cómo “el narcotráfico sigue campando a sus anchas a pesar del enorme esfuerzo que están haciendo los Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, pero recuerda que “lo hacen sin medios suficientes, ni materiales nipersonales”.

En definitiva, Sanz ha reiterado que “el estado de derecho está en riesgo y hace falta un gobierno serio, que responda a las necesidades de los cuerpos y fuerzas en el estado”, al tiempo que ha explicado que desde Andalucía “hemos ofrecido mano tendida al gobierno de la nación para crear una mesa interdepartamental, interadministrativa, una mesa de todas las administraciones para afrontar el problema”.

“Sorprendentemente la respuesta del gobierno de la nación es ninguna”, ha concluido. gracias. Cádiz se juega mucho en las elecciones europeas

Elecciones europeas

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha expuesto que la Junta directiva Provincial ha planificado y activado el partido de cara a las próximas elecciones europeas, fundamentales para la provincia porque “Cádiz necesita de Europa y necesita que se le trate bien”.

Igualmente ha lamentado que “estamos viendo el Gobierno de Pedro Sánchez olvida a la provincia y vamos a reivindicar el apoyo de un Gobierno de España que se crea a la provincia de Cádiz y no ponga siempre la mirada en otros espacios sólo y exclusivamente para seguir gobernando”.

Finalmente, el presidente local, German Beardo, ha destacado que El Puerto vive en estos momentos un proyecto de transformación muy importante, recordando que hace unos días, gracias al impulso del Parlamento, se aprobó el Estatuto de Gran Población.

Beardo ha puesto en valor la gestión del gobierno andaluz en El Puerto, “la Junta nos ha ayudado en estos últimos cinco años muchísimo, impulsando proyectos como la estación de autobuses, los juzgados o la barriada de los Milagros y haciendo que El Puerto cuente cada vez con mejores servicios públicos y sea un destino atractivo para vivir y también para la inversión”.