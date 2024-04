El PP niega que se quite dinero del bono alquiler a los jóvenes gaditanos

El PP de Cádiz, a través de la presidenta provincial de NNGG, Samara Ortiz, ha defendido la gestión del bono de alquiler joven de la Junta en la provincia.

Tras las acusaciones del PSOE, ha explicado que una vez finalizada la presentación de solicitudes y el avance de las resoluciones, se comprobó que hay provincias en las que el importe de las solicitudes es inferior al crédito previsto de inicio en la convocatoria.

Ortiz niega que haya jóvenes gaditanos solicitantes del bono alquiler que se hayan quedado sin esa ayuda, sino que había menos solicitantes que el importe previsto de inicio, mientras que en el resto de provincias el importe es superior al crédito previsto. “No hay nada más detrás de esta redistribución de los fondos salvo optimizar el dinero para que llegue al mayor número de jóvenes lo antes posible”.

La presidenta de NNGGG ha lamentado “que el PSOE juegue ahora a crear batallas provinciales en torno al Bono Alquiler Joven, no tiene sentido alguno por la simple razón de que una convocatoria que se rige por concurrencia no competitiva. Lo que no podemos permitir es dejar unas partidas sin destinatario, mientras hay jóvenes que han cumplido en plazo y en forma y están a la espera de ese dinero”.

Al respecto, ha añadido que las bases obligaban a poner una partida para cada provincia, pero “después está la realidad de quién se ha acogido o no, ya sea de Jaén, Cádiz, Málaga o Sevilla. La redistribución de fondos permite cumplir con todos los jóvenes que estaban dentro del plazo, los requisitos y el crédito existente de 68 millones de euros y se produce ahora que hay un elevado porcentaje ya resuelto y se puede ver el crédito necesario en cada uno de los territorios, ya que se gestiona a través de las Delegaciones Territoriales de Fomento”, ha concluido.