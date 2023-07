Antonio Sanz define como "fraude" el plan del Gobierno contra el alga invasora

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado de "fraude" el plan de acción anunciado por el Gobierno central para atajar el problema del alga invasora en la costa puesto que "no tiene medidas para ayudar a los pescadores ni presupuesto".

A preguntas de los periodistas tras la presentación de una campaña del 112 en Conil, Sanz se ha reconocido este sábado "preocupado" por que "ha pasado tiempo sin que el Gobierno de la nación haya dado ninguna respuesta a las quejas de los pescadores", que están siendo perjudicados por la proliferación del alga invasora. El consejero ha lamentado que se haya tardado "tres años" para reconocer que el alga asiática es una especie invasora y que "ahora que se presenta un plan de acción, este no tiene medidas ni presupuesto".

"Los pescadores están viviendo una situación catastrófica", ha dicho Sanz, "porque no pueden faenar por culpa del alga y sus artes están siendo destrozadas". Sanz ha defendido que Andalucía fue la "única comunidad" en aportar 2,5 millones de euros para ayudar a 450 barcos, de los que 40 eran de Conil, donde se repartieron 182.000 euros, aunque admite que "era insuficiente".

"Nosotros trabajamos aunque no sea nuestra competencia, fuimos los únicos en hacerlo, pero lo que no se puede hacer es lo que ha hecho el Gobierno de la nación que, tres años después, ha presentado un plan "insultante", que no tiene medidas ni dinero", se ha quejado el consejero.

Sanz ha recordado que Andalucía está financiado también investigaciones para poder reutilizar el alga invasora en abono para trabajos agrícolas o, incluso, material de construcción, pero ha "exigido" al Gobierno central que dé una respuesta inmediata a las demandas del sector pesquero.