Airbus plantea el traslado voluntario y temporal de 50 trabajadores de Puerto Real a Sevilla

Airbus ha planteado a los trabajadores de Puerto Real el traslado de medio centenar de montadores a las factorías de Sevilla de la división militar. La medida es voluntaria y se aplicaría hasta final de año, ofreciendo a los interesados una ayuda de 200 euros, las mismas condiciones que se aplicaron hace unos meses en el CBC de Puerto Real, según ha indicado el comité de empresa en un comunicado que suscriben CCOO, UGT y ATP.

El órgano de representación de los trabajadores rechaza la propuesta al considerar que las condiciones planteadas no se ajustan al convenio colectivo, que en su opinión, debe ser aplicado "mientras no concluya el proceso de negociación del plan industrial actualmente en curso". "La empresa no puede sustituir la aplicación del convenio por 200 euros al mes, que vulneran claramente los desplazamientos", ha indicado el comité.

A estas circunstancias se añade en el impacto que pueda tener en la capacidad productiva futura de Puerto Real, una planta que se encuentra actualmente aplicando un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de mayo.

Este ERTE será el segundo que aplique la compañía en Puerto Real después de la suspensión de contratos aprobada el pasado mes de mayo y que estuvo en vigor hasta el pasado 30 de septiembre. En la otra factoría del grupo en la provincia, el CBC de El Puerto, adscrita a la división de Defensa y Espacio, ya se aplica un ERTE desde el pasado 1 de noviembre que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, siendo la única planta del negocio militar en España en la que se ha contemplado la suspensión de contratos.

Los comités de las factorías gaditanas ya han expresado su preocupación por la “campaña de presión interna y externa” a favor de una posible venta de sus instalaciones a un tercero, según un comunicado conjunto emitido a finales de octubre, en el que incidieron en que “es evidente que el objetivo que se persigue es intoxicar y generar un clima favorable hacia las posiciones de la Dirección Central.

La alerta surgió a raíz de la publicación de que Airbus baraja aliviar su estructura en España aprovechando una posible de integración de sus tres grandes proveedores de componentes de aeroestructuras en España –Aciturri, Alestis y Aernnova–, a las que traspasaría sus dos factorías de la provincia de Cádiz.

Cabe recordar que el presidente de Airbus Operaciones en España, Manuel Huertas, admitió el pasado mes de julio que la factoría de Puerto Real es la que se encuentra en una situación “más crítica” ya que la crisis del sector ha estallado cuando estaba en plena digestión del fin del programa del A380.

Ante la falta de demanda de aviones, la compañía ha reducido en un tercio el ritmo de fabricación del A320, A330 y A350, programas en los que participa la factoría de Puerto Real y buena parte de la industria auxiliar aeronáutica de la Bahía de Cádiz.

El CBC se encuentra en una situación complicada por la crisis que afecta tanto al negocio militar como al civil de Airbus. Aunque la factoría está adscrita nominalmente a la división de Defensa, la mayor parte de su carga de trabajo depende de programas civiles, como el A320. A ello se suma que el CBC era subcontratista de Boeing en el programa del 737MAX, paralizado desde finales del año pasado como consecuencia de dos graves accidentes aéreos, y las dificultades que ha encontrado Airbus para exportar el A400M.