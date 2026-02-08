81 centros educativos de la provincia de Cádiz suspenden este lunes las clases presenciales

Un total de 81 centros educativos de la provincia de Cádiz no tendrán clases prenciales este próximo lunes, 9 de febrero, por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

Así, en cinco localidades de la Sierra de Cádiz la actividad lectiva se suspenderá en todos sus centros educativos, 28 en total. La cancelación afecta a Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique, según ha informado la Junta de Andalucía

Además, la suspensión de la actividad lectiva presencial afectará a 53 centros de distintos municipios. Son los siguientes

Algeciras:

C.E.I.P San Bernardo

C.E.I.P. Tartessos

CEI Los Pastores

Algodonales:

IES Fuente Alta

CPR. C.R.I.P.E.R.

CRIPER Madrigueras

Barbate:

CEIP Franciso Giner de los Ríos

EI La Traiña

Bornos:

IES El Convento

Chiclana de la Frontera:

CDP San Agustín

El Gastor:

EI El Gastor

CEIP Nuestra Señora del Rosario

Estación Férrea:

CEIP San Bernando

CEI Los Payasines

Guadiaro:

CEIP Gloria Fuertes

EI Puente de Hierro

IES Sierra Almenara

El Portal- Jerez de la Frontera:

CEIP Virgen del Mar

Jerez de la Frontera:

EI Rocinante

CEIP Lomopardo

La Ina- Jerez de la Frontera:

CEIP La Ina

El Torno- Jerez de la Frontera:

CEIP Guadalete

La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera:

CEIP Barca de la Florida

EI El Paje

IES Vega del Guadalete

SEP Bucharaque

Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera:

CEIP Nueva Jarilla

SEP Nueva Jarilla

Torrecera- Jerez de la Frontera:

CEIP Torrecera

S.E.P. Torrecera

Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera:

CPR Laguna de Medina

Estella del Marqués- Jerez de la Frontera:

CEIP Pablo Picasso

Cuartillos- Jerez de la Frontera:

CEIP Cuartillos

SEP La Paz

Gibalbin- Jerez de la Frontera:

CEIP Gibalbin

S.E.P. Gibalbín

San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera:

CEIP La Arboleda

Jimena de la Frontera:

IES Hozgarganta

La Línea de la Concepción:

IES Mediterráneo

CEIP San Felipe

Los Barrios:

CEIP Don Luis Lamadrid

CEIP Mtro. D. Juan González

CEIP San Isidro Labrador

Olvera :

IES Sierra de Líjar

Prado del Rey:

E.I. El Azahar

E.I. La Rayuela

San Enrique de Guadiaro:

CEI Campanillas

CEIP Barbésula

San Martín del Tesorillo:

IES Azahar

CEPER Xemina

Villaluenga del Rosario:

C.E.I.P. Profesor Gálvez

Villamartín:

IES Castillo de Matrera