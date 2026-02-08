81 centros educativos de la provincia de Cádiz suspenden este lunes las clases presenciales
Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique cancelan la actividad lectiva de todas sus aulas
Un total de 81 centros educativos de la provincia de Cádiz no tendrán clases prenciales este próximo lunes, 9 de febrero, por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.
Así, en cinco localidades de la Sierra de Cádiz la actividad lectiva se suspenderá en todos sus centros educativos, 28 en total. La cancelación afecta a Benaocaz, Benamahoma, Grazalema, Torre Alháquime y Ubrique, según ha informado la Junta de Andalucía
Además, la suspensión de la actividad lectiva presencial afectará a 53 centros de distintos municipios. Son los siguientes
Algeciras:
C.E.I.P San Bernardo
C.E.I.P. Tartessos
CEI Los Pastores
Algodonales:
IES Fuente Alta
CPR. C.R.I.P.E.R.
CRIPER Madrigueras
Barbate:
CEIP Franciso Giner de los Ríos
EI La Traiña
Bornos:
IES El Convento
Chiclana de la Frontera:
CDP San Agustín
El Gastor:
EI El Gastor
CEIP Nuestra Señora del Rosario
Estación Férrea:
CEIP San Bernando
CEI Los Payasines
Guadiaro:
CEIP Gloria Fuertes
EI Puente de Hierro
IES Sierra Almenara
El Portal- Jerez de la Frontera:
CEIP Virgen del Mar
Jerez de la Frontera:
EI Rocinante
CEIP Lomopardo
La Ina- Jerez de la Frontera:
CEIP La Ina
El Torno- Jerez de la Frontera:
CEIP Guadalete
La Barca de la Florida- Jerez de la Frontera:
CEIP Barca de la Florida
EI El Paje
IES Vega del Guadalete
SEP Bucharaque
Nueva Jarilla- Jerez de la Frontera:
CEIP Nueva Jarilla
SEP Nueva Jarilla
Torrecera- Jerez de la Frontera:
CEIP Torrecera
S.E.P. Torrecera
Torremelgarejo - Rajamancera- Jerez de la Frontera:
CPR Laguna de Medina
Estella del Marqués- Jerez de la Frontera:
CEIP Pablo Picasso
Cuartillos- Jerez de la Frontera:
CEIP Cuartillos
SEP La Paz
Gibalbin- Jerez de la Frontera:
CEIP Gibalbin
S.E.P. Gibalbín
San Isidro del Guadalete- Jerez de la Frontera:
CEIP La Arboleda
Jimena de la Frontera:
IES Hozgarganta
La Línea de la Concepción:
IES Mediterráneo
CEIP San Felipe
Los Barrios:
CEIP Don Luis Lamadrid
CEIP Mtro. D. Juan González
CEIP San Isidro Labrador
Olvera :
IES Sierra de Líjar
Prado del Rey:
E.I. El Azahar
E.I. La Rayuela
San Enrique de Guadiaro:
CEI Campanillas
CEIP Barbésula
San Martín del Tesorillo:
IES Azahar
CEPER Xemina
Villaluenga del Rosario:
C.E.I.P. Profesor Gálvez
Villamartín:
IES Castillo de Matrera
