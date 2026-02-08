El socialista Seguro será presidente de Portugal tras un claro triunfo ante el ultra Ventura

Los sondeos a pie de urna apuntan una victoria del ex ministro con entre el 67% y el 71% de los votos

El socialista Antonio José Seguro deposita su voto este domingo en Caldas da Rainha.
El socialista Antonio José Seguro deposita su voto este domingo en Caldas da Rainha. / José Coelho / Efe
08 de febrero 2026 - 21:39

Los sondeos a pie de urna difundidos este domingo por los medios en Portugal al cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales dan una victoria para el exministro socialista António José Seguro, con entre el 67% y el 71% de los votos, frente a su rival, el líder de ultraderecha André Ventura.

De acuerdo con esas proyecciones dadas a conocer por la cadena pública RTP, la CNN Portugal y SIC Notícias, Ventura obtendría entre el 27% y el 33% de los sufragios.

