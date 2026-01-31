Múltiples ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos, entre ellos al menos 7 niños

Ya son 32 los palestinos muertos este sábado en Gaza, entre ellos siete niños, pese al alto el fuego en vigor debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave, confirmaron fuentes del Ministerio de Sanidad y de la Defensa Civil.

"Los equipos de Defensa Civil han completado la operación para recuperar los cuerpos de los mártires (muertos) de entre los escombros de la comisaría de policía de Sheij Radwan. El número de muertos desde la madrugada de hoy asciende a 32, la mayoría de ellos niños y mujeres", detalló en un comunicado Mahmud Basal, el portavoz de la Defensa Civil Palestina.

Un misil israelí impactó esta mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando siete muertos, según confirmó una fuente de la morgue del Hospital Shifa. La cifra aumentó luego a 17 tras el hallazgo de cuerpos entre los escombros.

El Ejército israelí, por su parte, confirmó hoy a EFE "numerosos ataques" contra la Franja y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.

Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior de Hamás, entre las víctimas mortales hay al menos cuatro mujeres agentes de Policía y cuatro personas que estaban detenidas.

Poco después, otros tres gazatíes murieron en un ataque israelí contra una vivienda familiar en el oeste de la ciudad de Gaza, cerca de un complejo escolar de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, según detalló una fuente local del enclave.

Y esta madrugada murieron en ataques israelíes otros 12 gazatíes, incluidos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya la jornada más letal desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

En el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis (sur) murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, de acuerdo con una fuente del Hospital Naser y la Defensa Civil.

En la norteña ciudad de Gaza, un bombardeo aéreo israelí contra su apartamento mató a una madre y tres de sus hijos, además de a otro familiar, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Con sus muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que se han sumado las últimas víctimas de hoy.