Israel mata a 12 gazatíes, incluidos seis niños, en ataques en el norte y sur de Gaza

El Ejército israelí mató este sábado a 12 gazatíes, entre ellos seis niños de dos familias, según informaron dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Los ataques tuvieron lugar tanto en el norte como en el sur de Gaza, incluidos el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis en el que murieron un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser.

En el norte, en la ciudad de Gaza, una madre y tres de sus hijos murieron, junto a otro familiar, en el bombardeo aéreo contra el apartamento en el que se refugiaban, de acuerdo con el Hospital Shifa.

Hubo además otros cuatro bombardeos, entre ellos contra otro apartamento cerca del cruce de Jabalia, al este de la ciudad de Gaza, que solo causó heridos y dos al sureste del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja y cerca de la denominada línea amarilla.

Balance letal

Los palestinos asesinados por fuego israelí pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre ascendieron este sábado a 509, tras la muerte de 12 gazatíes esta madrugada y cinco más el viernes, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.

"El número total de mártires (alcanzó) 509 y el de heridos 1.405", detalla el ministerio en el comunicado, en referencia al periodo en que rige supuestamente la tregua.

La madrugada de este sábado constituye ya una de las más letales desde octubre, con la muerte en dos ataques israelíes distintos de una familia de siete miembros -con varios niños- en Jan Yunis (sur) y de una madre, sus tres hijos y otro familiar en un bombardeo contra su apartamento en la ciudad de Gaza, de acuerdo con el recuento en hospitales.

Además, en estos más de tres meses y medio de tregua, los equipos de la defensa civil han recuperado entre los escombros 715 cuerpos, si bien miles más siguen sepultados.

"Se han añadido 85 mártires (muertos) a las estadísticas acumuladas, cuyos datos fueron completados y aprobados por el Comité de Aprobación de Mártires entre el 23 y el 30 de enero de 2026", detalla hoy Sanidad.

Esto aumenta a 71.769 el número total de palestinos asesinados desde el inicio de la ofensiva bélica israelí el 7 de octubre de 2023, considerada por gran parte de la comunidad internacional como un genocidio contra el pueblo palestino, por la destrucción generalizada, el alto ratio de civiles muertos versus milicianos o el uso del hambre como arma de guerra.