China reafirma que Taiwán es la "primera línea roja infranqueable" en los lazos con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en uno de sus encuentros.

La cuestión de Taiwán "constituye el núcleo de los intereses fundamentales" de China y es la "primera línea roja infranqueable" en sus relaciones con Estados Unidos, manifestó este jueves el Gobierno chino tras la charla mantenida en la víspera entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump.

Durante su conversación telefónica del miércoles por la noche, Xi enfatizó a su homólogo estadounidense que la situación de Taiwán es el "asunto más importante" en los lazos entre China y Estados Unidos, e instó a Washington a "manejar con prudencia" la venta de armas a la isla autogobernada.

El mandatario del país asiático también aseguró que Taiwán es "territorio chino" y que Pekín "debe salvaguardar su soberanía e integridad territorial", por lo que "nunca permitirá" que Taiwán "se separe".

Trump, por su parte, se limitó a señalar que "entiende" la opinión de China sobre la cuestión de Taiwán, según la transcripción de la conversación difundida por la Cancillería china.

En esta línea, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Chen Binhua, manifestó este jueves que las declaraciones de Xi han expuesto con "claridad" la "firme posición" de Pekín respecto a la isla y proporcionado una "guía fundamental para llevar a cabo el trabajo relacionado con Taiwán".

"Las autoridades del Partido Democrático Progresista (PDP, gobernante de Taiwán) han intentado reiteradamente buscar la independencia apoyándose en fuerzas externas y buscar la independencia mediante la fuerza, lo que ha provocado tensiones e inestabilidad en el estrecho de Taiwán", aseveró Chen.

"Estados Unidos debe respetar el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos, y tratar la cuestión de Taiwán con la máxima prudencia", agregó el vocero.

Consultado al respecto de esta llamada telefónica, el presidente taiwanés y líder del PDP, William Lai, reafirmó este jueves que las relaciones entre Taipéi y Washington son "sólidas como una roca" y que la cooperación bilateral continúa desarrollándose "sin cambios".

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la "reunificación nacional", clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el "rejuvenecimiento" de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, Estados Unidos se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.