Toyota Yaris Cross Hybrid 130 MY2025, con cambios en todos sus niveles de equipamiento

Toyota ha presentado el nuevo Yaris Cross Hybrid MY2025, la evolución de su exitoso SUV B de 4,18 m de largo: en 2024 fue el noveno coche más matriculado del mercado español, superando las 18.000 unidades.

Se vende exclusivamente con el sistema de propulsión Hybrid 130, lo que le otorga la etiqueta Eco, en versiones tanto de tracción delantera y total. Esta última cuesta 1.000 euros y sólo se ofrece ya en combinación con el acabado intermedio de este modelo.

Se estrenan algunos nuevos colores para la carrocería, como es el caso del Gris Trueno del acabado GR Sport.

Los principales cambios atañen a sus niveles de equipamiento, de modo que ahora el acabado Active Plus cuenta con sensores de aparcamiento delanteros y traseros con frenado automático de serie.

En cuanto al Style, dispone de nuevas llantas de 18", que son semejantes a las que tenía el Premiere Edition de la gama anterior; así como un nuevos paragolpes en color gris. También tiene una llave inteligente digital; mientras que en su interior, Toyota introduce detalles en Negro Piano en molduras, salpicadero, techo, etc, combinado con una tapicería en negro y que emplea parcialmente cuero.

Como complemento a éste, el paquete Style Plus tiene como novedad el color Urban Khaki bitono para la carrocería, con el techo negro.

En lo que respecta al GR Sport contará con un color específico para él: Gris Trueno. No obstante, también podrán usarse para este acabado el Blanco Perlado o el Rojo Emoción. Asimismo, se distinguirá por las llantas mecanizadas de 18" y, como el Style, tendrá la llave digital de serie. Otro cambio atañe a su tapicería, ahora con el logo GR Sport.

Los resposacabezas tienen ahora grabado el logo de la versión más deportiva de las tres, con el objetivo de marcar en mayor medida su especificidad.

Al margen del nuevo tono del Style Plus o del exclusivo del GR Sport, se añade a la paleta de colores el nuevo Verde Everest que sustituye al Bronce Oliva para los acabados Active Plus, Style y Style Plus.

Toyota España ya ha abierto los pedidos, con precios que arrancan en 27.300 euros para el acabado Active Plus en virtud de los 3.450 euros de descuento respecto al precio de tarifa.

El Style, por su parte, cuesta 28.800 euros; en tanto que el GR Sport supone 29.600 euros, ambos también con la misma oferta promocional del Active Plus.

Las opciones de los Toyota Yaris Cross son los paquetes Style Plus y Style Plus Premiere para el Style por, respectivamente, 1.500 y 2.400 euros; así como el GR Sport Plus para el GR por 1.000 euros.