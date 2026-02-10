Toyota aumenta la autonomía eléctrica de su Rav4 de sexta generación con sistema PHEV

Toyota ya dispone de la sexta generación del Rav4, un modelo que nació en 1994 como un SUV compacto urbano de tres puertas con 3,70 m de largo y exclusivamente un motor de gasolina de 2 litros y hoy ha crecido hasta casi un metro de longitud, sólo se vende con cinco puertas y sus sistemas de propulsión son exclusivamente híbridos o híbridos enchufables.

De hecho, este nuevo Rav4 estrena un sistema PHEV aunque basado en un motor de 2,5 litros -el modelo lanzado en 2019 también lo utilizaba- que le permite disponer tanto de versiones de tracción delantera, con una potencia total de 268 CV; como de tracción total, con 304 CV.

Además de con dos versiones del sistema híbrido enchufable, el Rav4 se vende con un híbrido en serie-paralelo de 183 CV.

Ambas versiones tienen de una batería de 22,7 kWh, lo que supone un incremento de capacidad de un 25,4 por ciento respecto a su predecesora -ésta tenía 18,1 kWh-, más allá de que su potencia aumenta un 8 por ciento. Así, el Rav4 PHEV puede presumir de una autonomía eléctrica de hasta 100 km con una carga: antes alcanzaba a recorrer 75 km con la energía de su batería.

Estas pueden hacerse con corriente alterna usando potencia de hasta 11 kW y, como novedad, también con continua. En este caso pueden usarse hasta 50 kW.

El aspecto del salpicadero se corresponde más con el de algunos eléctricos de reciente lanzamiento de la marca que con su antecersor.

Toyota dice haber introducido mejoras de cara a "reducir ruidos y vibraciones, gracias a nuevos materiales de insonorización en suelo, puertas, techo, salpicadero y retrovisores exteriores. Además, en esta nueva generación la capacidad de remolque alcanza los 2.000 kg en todas las versiones con tracción total AWD-i."

El Rav4 es ahora un coche definido por software

El nuevo Rav4 es el primer Toyota que estrena la plataforma digital Arene, una arquitectura de software que lo convierte en "un automóvil inteligente, más seguro y conectado", según la marca. En realidad, se trata de poner en el mercado un coche definido por software (SDV), lo que supone un mayor control de sistemas, respuestas más rápidas y actualizaciones que mantengan el coche a la última durante toda su vida útil.

Las pantallas se han reorganizado, con una instrumentación de 12,3" situada en una posición más baja y capaz de mostrar datos sobre navegación, asistente a la conducción o modos de funcionamiento. También información sobre la carga de la batería o autonomía eléctrica en las versiones PHEV.

Para el sistema de infoentretenimiento Toyota ha elegido una pantalla de 12,9" con 16 GM de RAM y 256 GB de almacenamiento. Bajo ésta y en la consola central se incorporan junto a cargadores inalámbricos y puertos USB-C, una bandeja central reversible.

En el mejor de los casos, el que se corresponde con la versión híbrida, el maletero tiene una capacidad de 514 litros. En el peor, los PHEV, unos 70 menos.

Con un tamaño de carrocería igual a su antecesor -4,60 m de largo, 1,86 de ancho y 1,68 de alto, así como una distancia entre ejes de 2,60 m- por espacio habitable el nuevo Rav4 debe situarse al mismo nivel. Este ya era un modelo muy bien posicionado respecto a su competencia, incluso en lo que respecta a su maletero. Ahora tiene una capacidad de 514 litros en las versiones de híbridas y algo menos, 446, en las híbridas enchufables, independientemente del tipo de tracción que se asocie a este tipo de sistema de propulsión.

Desde 46.500 euros el Hybrid y desde 50.400 el Plug-in

El Rav4 híbrido, con un sistema que tiene un total de 183 CV, sólo se comercializa en los Advance y Spirit y ambos con tracción delantera. Su precio de tarifa es de 46.500 euros para el Advance y 49.000 para el Spirit, aunque ambos tienen un descuento promocional de 3.000 euros.

En cuanto a los Plug-in, que es como Toyota llama a los híbridos enchufables, los precios de tarifa arrancan en los 50.400 euros del Advance con tracción delantera y que aumentan 2.000 euros, en éste y el resto de casos en los que existen las dos opciones, si se elige la tracción total con el mismo nivel de equipamiento. Así, los Spirit y Spirit Plus de tracción delantera suponen 52.000 y 55.300 euros.

Las versiones que sólo pueden adquirirse con tracción total son las GR Sport y Limited, que suponen 57.500 euros en ambos casos. Como el resto de híbridas enchufables el descuento promocional que Toyota publicita para ellas es de 4.000 euros.