El Mini Countryman E gana autonomía con una carga y ya supera los 500 km
Novedades
Los Mini Countryman E y Countryman SE All4 han recibido algunos cambios técnicos que les han permitido mejorar su autonomía con una carga y superar los 500 km en el primer caso. Entre ellos está un cambio en la capacidad neta de la batería, que ahora es de 65,4 kWh; y de inversores, adoptando unos de carburo de silicio (SiC) más eficientes.
Mini Aceman, entre el Cooper y el Contryman, siempre eléctrico con tres motores de distinta potencia y desde 37.250 euros
Frente a los hasta 462 y 432 de alcance máximo que, respectivamente, homologaban con una carga de su batería los Mini Countryman E y Countryman SE All4 que se venían vendiendo hasta el arranque del año, ahora se pasa, en el mismo orden, a 501 y 467 km.
Esta mejora responde a que este SUV eléctrico de 4,45 m de largo con estos dos sistemas de propulsión, uno con un motor en el eje delantero de 204 CV (150 kW) y el otro con un motor en cada uno de los dos ejes, con un total de 313 CV (230 kW) incorpora algunos cambios en su sistema de propulsión.
Por un lado, la capacidad de la batería aumenta de manera poco relevante, de los 64,7 kWh netos con los que se lanzó a los 65,2 con los que ahora se disponen, mientras que más aportador para sumar kilómetros con una carga debe ser el empleo de los nuevos inversores de carburo de silicio (SiC), más eficientes en tanto que soportan menos pérdidas de energía en forma de calor que los mosfet habituales que usan silicio convencional. Esta ventaja puede traducirse en, aproximadamente, ese algo más de 8 por ciento de alcance extra que Mini homologa en Countryman E y Countryman SE All4.
Además, los SiC no también ofrecen mayor capacidad de gestión de alta potencia, trabajan con mayor rapidez o aportan mayor durabilidad para este elemento clave que convierte la corriente continua de la batería en la alterna que necesitan los motores, así como regula parámetros como frecuencia, voltaje e intensidad y, por tanto, cuánta potencia o cómo se entrega al acelerar, entre otras funciones como también otras como la regulación de la frenada regenerativa.
Otros cambios en estos Mini afectan a los cojinetes de las ruedas del eje delantero, con una fricción reducida y que disminuyen la resistencia a la rodadura.
El precio del Countryman E arranca en 38.020 euros; por los 43.520 del SE All4 y ambos son producidos desde casi hace un año en la planta de BMW de Leizpig (Alemania). En esta factoría en el este del país también se producen componentes eléctricos para los BMW iX1, iX2, i4, i5 e iX ensamblados en otros sitios, así como versiones con motores térmicos de Countryman junto a los Serie 1, Serie 2 Activer Tourer y Serie 2 Gran Coupé.
También te puede interesar
Lo último