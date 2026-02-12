JMEV SC01, el deportivo eléctrico chino que llegará a Europa en edición limitada

El JMEV SC01 se presentó en China el año pasado y ahora, llegará a los mercados europeos. Se trata de un biplaza de 4,10 m de largo, con 1,83 de ancho y y sólo 1,17 m de alto con un sistema de propulsión eléctrico capaz de ofrecer unas altas prestaciones y que prioriza la experiencia de conducción frente las ayudas a la conducción o la tecnología plasmada en forma de pantallas, por ejemplo.

Su chasis tubular le permite ser muy ligero, con sólo 1.350 kilos, y está dotado de una suspensión de tipo push-rod o llantas de aluminio y magnesio. Así, el SC01, con dos motores, uno por eje de 218 CV (160 kW), que suman unos 435 CV (320 kW), ofrece una relación peso/potencia de 3,13 kg/CV, a la vez que promete una aceleración de 0 a 100 km/h de 2,9 s y una velocidad punta de 200 km/h.

Extremadamente ligero gracias a su chasis tubular, el SC01 promete unas impactantes sensaciones de conducción.

La batería con celdas con química NMC aporta una capacidad de 60 kWh que le permite alcanzar una autonomía estimada de hasta 500 km con el ciclo homologación chino CLTC, que podrían rebajarse hasta unos 400 en el caso de europeo WLTP, luego también es enormemente eficiente. La recarga rápida puede recuperar parte de la energía en alrededor de 36 minutos, de modo que la potencia máxima que puede recibir con corriente continua se situará por encima de los 100 kW.

De cualquier modo, las características técnicas del coche que llegue a Europa podrían variar sensiblemente, por mucho que lo que parece probable es que se mantengan esa esa combinación en la que se dan cita agilidad y potencia.

El diseño de su carrocería se aleja mucho de lo usual entre los deportivos eléctricos de más reciente lanzamiento.

Su diseño parece inspirado en los deportivos de los años 70, con una línea de cuña similar al legendario Lancia Stratos o un más moderno Lotus Elise, mientras que el interior renuncia a la digitalización excesiva para centrarse en controles físicos -para el freno de estacionamiento se usa una palanca, por ejemplo- y una configuración orientada al conductor.

Aún no se han confirmado a qué países llegará, aunque entre los que figuran en el formulario para establecer la lista prioritaria de entregas están todos los de la UE e, incluso, algunos más.

Para evitar aranceles y facilitar la homologación en la Unión Europea, la producción de las unidades destinadas al mercado europeo, aproximadamente unas mil, se llevará a cabo en Italia, sin que haya trascendido aún quien se ocupará de su ensamblaje. Tampoco se ha confirmado el precio oficial, que estimaciones extraoficiales sitúan por encima de los 60.000 euros.