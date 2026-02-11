Ford mejora los Explorer y Capri con más autonomía y potencia en sus versiones de acceso

Ford refuerza su ofensiva eléctrica en Europa con una actualización técnica de calado en dos de sus modelos clave: Explorer y Capri. La marca ha anunciado la introducción de una nueva batería y un motor eléctrico optimizado y más potente en las versiones de autonomía estándar, las más asequibles dentro de la gama.

El objetivo de estas mejoras es ofrecer a los clientes con presupuestos más ajustados, ya que sólo afecta a las versiones básicas de las gamas, una mayor libertad de uso, aumentando tanto la autonomía como las prestaciones sin comprometer el posicionamiento de precio. En concreto, Ford asegura que el nuevo motor eléctrico de 190 CV (140 kW) es partícipe en el incremento de hasta 70 kilómetros de autonomía en los Explorer y Capri Stadard Range, hasta 444 km en el primer caso y 464 en el más aerodinámico Capri Además, ambos pueden acelerar de 0 a 100 km/h en 8,0 segundos, siete décimas menos que su antecesor.

Ford dice en su comunicado que el nuevo motor, más potente por otro lado, aporta 70 km de autonomía de los 620 km que ahora homologan sus modelos, de lo que se deduce que la nueva batería también ha de ser más capaz que la reemplazada.

Esa aportación de kilómetros es elldato más destacado achacado a este motor -probablemente sea el APP350 de Volkswagen- más eficiente que el de 170 CV (125 kW), al margen de más potente, con el que contaban y que permitía homologar de 357 a 378 km en el Explorer o 374 y 393 km en el Capri.

Otro de los elementos técnicos más relevantes que cambian con esta actualización y debe sumar kilómertros es la adopción de diferentes baterías. Por otro lado, son con química LFP en lugar de las NMC. Este tipo de tecnología destaca por su mayor durabilidad, su estabilidad y por reducir la dependencia de materias primas especialmente demandadas en otras químicas.

Ford no ha dado datos aún sobre un posible cambio de la capacidad, que con las NMC que venían usándose hasta ahora era de 52 kWh útiles; no obstante es probable que la nueva sea de 58 kWh útiles, por tanto, coincida en capacidad, que no en química, con la del Volkwagen ID.3, que alcanza los 62 kWh brutos. Esos 6 kWh adicionales serían los responsables del resto del aumento de la autonomía, una vez descontados los 70 km achacables al motor.

"Al actualizar el Explorer y el Capri con la nueva tecnología de baterías LFP, estamos aumentando la autonomía y la durabilidad, al mismo tiempo que mantenemos la asequibilidad”, afirma Jon Williams, director general de Ford Blue y Model e en Europa.

Esta batería podría recargase usando corriente alterna con hasta 11 kW de potencia y con continua usando hasta 145 kW.

Con esta evolución, Ford busca consolidar la competitividad de Explorer y Capri en un mercado cada vez más disputado, donde autonomía, eficiencia y coste siguen siendo factores decisivos. Está por verse si hay cambios en los precios que, hasta ahora, arrancaban en las versiones básicas del Explorer y Capri con el motor de 170 CV (125 kW) en 38.600 y 40.300 euros, respectivamente.

Las versiones de autonomía más amplia de Explorer y Capri no presentan cambios y mantienen la batería de 79 kWh asociada al motor APP550 de 286 CV (210 kW). Con ella el primero homologa un alcance de 602 k my con el segundo de 627 km. Además, esta batería también se emplea en la versión de tracción total de 340 CV (250 kW) con uuna autonomía máxima WLTP de 592 km en el Capri y hasta 566 en el Explorer.