El Congreso tumba la deducción del 15 por ciento de IRPF en la compra de coches electrificados

No habrá prorroga, por ahora, para la deducción del 15 por ciento en el IRPF para los coches más electrificados y las instalaciones de puntos de carga al producirse por parte del pleno del Congreso el rechazo del real decreto-ley en el que se incluía esta iniciativa. Frente a los 171 votos a favor, prevalecieron los 178 en contra de PP, Vox y Junts.

Esto ocurre en un momento en el que aún el Moves III ya no tiene vigencia, pero tampoco se ha aprobado su continuidad en forma del nuevo Plan Auto+, para el que aún no se han definido -o no han trascendido si ya están caracterizadas- cuestiones como a que tipo de coches apoyará o sus cuantías, por ejemplo. Así las cosas, la situación de las ventas en los concesionarios es de parálisis ya que quienes adquieran un eléctrico o un híbrido enchufable hoy no tienen garantizada ayuda a la compra ni siquiera una aproximación de su valor.

Anfac y Faconauto, exigen ayudas a la compra

Ante esta situación, Anfac, asociación que reúne a los fabricantes, ha lanzado un comunicado en el que dice que "consideramos urgente que sobre la base del consenso se ponga en marcha sin demora el anunciado Plan Auto+ y se recupere la deducción fiscal en IRPF, ambos con efectos retroactivos a uno de enero. Todo ello sin olvidar tampoco que hace casi dos años que no hay ayudas para la descarbonización de las flotas de camiones y autobuses. Un parón ahora en las ventas sería un duro revés para una industria en plena transformación y plenamente comprometida con los objetivos de descarbonización exigidos por la Unión Europea, y un nuevo motivo de desconfianza de los ciudadanos hacia las nuevas tecnologías”.

Por su parte, Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha hecho una petición en el mismo sentido, transmitiendo que tanto la deducción como las ayudas a la compra ligadas al anunciado nuevo plan "han de estar sustentadas en una hoja de ruta estable y predecible, al margen de otras agendas que no responden a la realidad -ni a los tiempos- de nuestro sector".