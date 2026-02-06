El Avenger impulsa a Jeep en 2025 y concentra casi ocho de cada diez matriculaciones

Jeep vendió en los doce meses de 2025 un total de 10.355 unidades, es decir, prácticamente las mismas que había conseguido en 2024 -10.286 matriculaciones ese año, un 0,7 por ciento menos-, aunque al hacerlo en un mercado total de turismos de mayor volumen, su cuota descendió levemente del 1,01 por ciento al 0,90 de 2025.

En todo caso, Jeep fue junto a Peugeot, Opel, Alfa Romeo, Leapmotor y Lancia, una de las doce marcas de Stellantis en España vendieron más turismos en 2025 que en 2024. En el grupo, y siempre en nuestro mercado, ocupó la cuarta posición por volumen de matriculaciones tras, en orden de más a menos unidades, Peugeot, Citroën y Opel.

El Avenger, que estrenó el año pasado con la versión 4xe, se ha convertido en una auténtica locomotora de ventas para Jeep, incluso con una fuerte presencia en el mercado eléctrico.

A decir de su director general, Paulo Carelli, su ventaja respecto a otras firmas que integran en el mismo grupo industrial es que "es una marca con un posicionamiento propio, que no se pisa en ventas con otras".

Sus números en positivo en 2025 se achacan al éxito en el canal privado, que creció un 19 por ciento; así como la fuerte presencia en el de empresas, que también aumentó un 23 por ciento.

En ambos canales el protagonismo del Avenger es indiscutible, un modelo que cubre el espacio que ocupaba el Renegade -del que aún el año pasado se vendieron 862 unidades- y que logró copar 7.965 matriculaciones: un 76,9 por ciento del total obtenido por la marca en el último ejercicio completo.

De los casi 8.000 Avenger vendidos en España el año pasado cerca de 2.000 disponían de un sistema de propulsión eléctrico.

Por tanto, casi ocho de cada diez Jeep vendidos fueron de este SUV de 4,08 m de largo disponible bien con el motor de gasolina de 1,2 litros y 100 CV, en versiones microhíbridas del mismo con 110 CV de tener tracción delantera y con 145 en el caso de las de tracción total, así como eléctrico con un único motor de 156 CV (115 kW).

Sus ventas, a las que ya contribuyo el lanzamiento comercial a finales del año 2024 de esa versión 4xe de 145 CV, aportan un crecimiento de la presencia de Jeep en el segmento SUV B que la marca cifra en un 27 por ciento. La cuota del Avenger en este nicho del mercado fue de un 3,63 por ciento.

Una particularidad de este modelo es que de él se vendieron 1.831 unidades con el sistema de propulsión eléctrico -fue el tercer SUB B eléctrico po ventas-, lo que lleva este mix al 23 por ciento, casi triplicando así el del mercado total de turismos, que acabó 2025 con un 8 por ciento.

Lo que está por venir este 2026

Aunque la comercialización de la gama del Jeep Compass reclama la atención con un desarrollo que se producirá iniciamente a lo largo de febrero con la primera oleada de versiones y, luego, en abril con la llegada de la versión Plug-in, dejando tras el verano las 4xe Full Electric y las que tendrán las baterías más capaces, este SUV C no es el único modelo de la marca que se estrena en este 2026.

La oferta del nuevo Compass se irá nutriendo a lo largo del año no sólo con más versiones eléctricas, con uno o dos motores y baterías más capaces, también con la llegada de los híbridos enchufables. / Will

También lo hará a mediados de año el Avenger lanzado en 2023 y que, con la firme intención de seguir atrayendo a un público joven e, incluso, más femenino estrenará un restyling. Incluirá no sólo cambios en su carrocería, si no también algunos de puertas adentro.

En cuanto a los Recon y Wagoneer S, ambos eléctricos y fabricados en Estados Unidos, llegarán a final de año con diferentes enfoques: el primero, orientado en mayor medida hacia los clientes más aventureros y que puedan darle un uso off-road, con 400 CV (294 kW); el segundo, hacia el lujo y refinamiento, también hacia la prestación a tenor de que sus 600 CV (441 kW) le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 s.

El Recon supondrá la jubilación europea del Wrangler, aunque podría no ser definitiva... El tiempo lo dirá. El nuevo modelo es un SUV D con doble motor de 400 CV (294 kW) y unos 400 km con una carga de batería.

Según confirmó Paulo Carelli, director de Jeep Iberia, el Recon jubilará en el mercado europeo al Wrangler, "porque no es eléctrico" -este TT seguirá produciéndose y a la venta en Estados Unidos-; aunque también afirmó que no habría que descartar que su descontinuación sea provisional y pueda volver más adelante.

De este Wrangler en 2025 Jeep vendió un total de 297 unidades, un 24,27 por ciento más que en 2024, por las 47 matriculadas del Grand Cherokee, que decrecieron un 38,16 por ciento y que será el modelo al que reemplace en la gama el Wagonner S.

Recon y Wagoneer S, con una longitud de 4,91 y 4,89 m, se inscriben entre los SUV D, un segmento que supone una cuota de mercado del 7 por ciento y aporta, según Carelli, "más imagen que volumen" para las marcas que están en él. Copan, por tanto, apenas una cuota del mercado total del del 1 por ciento. De este trozo de tarta, Jeep pretende conseguir con ambos en torno a un 3 por ciento, es decir, aproximadamente algo más de 300 unidades -prácticamente como la suma de Wrangler y Grand Cherokee- de las cerca de 10.000 matriculaciones de SUV Premium producidas en 2025.

Los dos nuevos eléctricos de Jeep, Wagoneer S y Recon, podrían sumar tantas ventas a lo largo del año 2026 como las que se hicieron del Grand Cherokee y Wrangler en 2025, aunque todo dependerá del mes en el que lleguen.

La pretensión de Jeep es crecer en este año en un 20 por ciento, cerrando el año con unas 13.000 unidades matriculadas, incluso en un escenario con una fuerte presión por parte de nuevos competidores, muchos procedentes de China. Para Carelli, los tradicionales puntos fuertes de la marca, entre los que figura su vocación aventurera, se potenciarán con la fuerte presencia de la electrificación en sus productos a través de híbridos, enchufables o no; y eléctricos de origen europeo en tanto que los que espera que sean sus locomotoras comerciales, Avenger y Compass, están fabricados en Italia. También con la consolidación de ventas a través del canal de empresas y el empuje a las del canal privado.