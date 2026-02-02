Los ASX y Outlander de Mitsubishi estrenan el acabado Black Edition

Se inicia la comercialización de las versiones Black Edition de los ASX de Mitsubishi que, también y más adelante, alcanzarán al Outlander.

En el primero de ellos, y con un precio que arranca desde los 21.800 euros -recordemos que este SUV de 4,23 m está disponible con las motorizaciones 120T, 130T y 180 HEV-, se caracteriza por ofrecer diferentes opciones de combinación de pintura para su carrocería: negro con techo y carcasas de retrovisores exteriores grises, blanco con techo y retrovisores negros en contraste o, como tercera opción, rojo con techo y retrovisores negros en contraste.

Asimismo, se incorporan detalles en negro piano en la línea de cintura y decoraciones laterales o parachoques trasero. También se usa este mismo color para las llantas de 18”. Cristales traseros tintados, asientos delanteros calefactables o base de carga inalámbrica para smartphones configuran el equipamiento funcional distintivo.

Por otro lado, el Outlander Black Edition se dota con combinaciones de pintura en Gris Graphite con techo negro o Black Diamond monocolor. En este SUV de 4,72 m y exclusivamente a la venta con un sistema de propulsión híbrido enchufable de 306 CV combinado con tracción total, son también característicos el frontal o los rieles del techo en negro piano, los emblemas en gris oscuro o la utilización de los biseles de los faros o los marcos de las ventanas en acero inoxidable en negro. Las llantas, de 20”, están pintadas en negro piano con la zona central en gris oscuro; mientras que los asientos de cuero semianilina en negro tienen costuras plateadas.