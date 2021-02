Bodegas Barbadillo, donde el tiempo se hace vino

Comentaba en una de sus entrevista Andoni Luis Aduriz, estrellado chef y creativo donde los haya, que “yo te aseguro que si hoy tú te conviertes en multimillonario porque te ha caído una fortuna a lo Rotschild, tú compras tiempo”

El tiempo, ese gran tesoro

Cuando lo leí me quedé pensativa y desde entonces, lo tengo grabado en mi memoria. Porque el tiempo es dedicación, energía y por qué no también dinero. Nosotros somos responsables de nuestros instantes y de cómo los invertimos. De esos instantes que me estáis regalando ahora leyéndome y yo de los míos poniendo todo mi cariño cuando escribo.

¿Y si fuéramos conscientes de ese gran regalo sin necesidad que nos toque la lotería? Quizás ya nos ha tocado sin darnos cuenta. Claro está sin poder jugar a ser dioses, porque cada vez tenemos más patente lo efímera de nuestra existencia.

Desde Bodegas Barbadillo, se han preguntado también toda esa serie de cosas y han querido dar valor a su historia y a que ya llevan 200 años de vida. Porque el tiempo para ellos además es vino.

Los sabores y sensaciones de un vino vienen muy marcados por su evolución, y muchas veces es cuestión de paciencia y de espera. Para celebrar este paso del tiempo, y para que deje más huella, han inaugurado un cuarto de muestras con tesoros pasados, con sus famosas reliquias, y tesoros presentes, con capacidad hasta 25.000 botellas.

Esta bodega lo tiene claro y ha lanzado la pregunta de “cuál es el mejor invento de la humanidad”. Personalmente y en el momento que vivimos, seguramente me vendría a la cabeza una vacuna fácil de producir, instantánea y en pastilla, porque quiero compartir tiempo con la gente que quiero. ¿Qué contestarías tú?

Para más información en: El Mayor invento de la Humanidad

Sígueme en instagram @comerdelujo