Dimite el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barbate

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barbate, Javier Rodríguez Cabeza, ha presentado su dimisión de sus cargos municipales tras treces años en la política local. Es la tercera salida en el equipo de gobierno que encabeza Miguel Molina, de Andalucía x Sí, en el actual mandato.

Según el escrito leído en la rueda de prensa, Rodríguez, también edil de Presidencia, ha dicho que es una decisión "muy dura", pero es una "decisión madurada, motivada, dialogada, por salud y sobre todo, sin personalismos, por el bien de mi pueblo". "La lealtad primará en mi persona hacía todo el equipo de gobierno, sin excepciones; me tendrán de su lado y a su lado para todo lo que tanto ellos como Barbate necesite", ha terminado.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, que acompañado al ya ex concejal ante los medios y del que ha alabado su dedicación y trabajo, ha señalado que “como alcalde solo me quedaba respetar su decisión, una decisión personal". “Llevaba tiempo diciéndomelo, no es algo nuevo, nosotros hemos estado intentando aguantar, pero si que es cierto que donde está la salud y donde está la familia, son temas que se ponen en una balanza y lo importante es la salud y la familia” ha afirmado Molina. "Es un honor ser alcalde o concejal de tu pueblo, es un honor dar todo lo que uno puede por su pueblo, pero también es cierto que hay mucha gente que aprovechan para hacer daño y atacar de manera personal”, ha añadido.

Con la salida de Rodríguez, el alcalde de Barbate ha anunciado que se abre un proceso de reestructuración". “Ahora mismo tendemos a una reestructuración, para que el equipo esté lo más cohesionado posible, y que podamos dar la mayor rentabilidad al municipio, ya que estamos y estaremos aquí por Barbate. Por ello en esta reestructuración habrá otro posible cambio para septiembre, en aras de la optimización y cohesión del trabajo en equipo, ya que Barbate merece que aprovechemos bien el tiempo que estamos gobernando”, ha anunciado.

Por su parte, desde el PSOE han lamentado que sigan las dimisiones de Axsí, augurando que puede haber más concejales que abandonen a Molina. “Señor Molina, si quiere usted saber los motivo por los que le dimiten concejales a tutiplén, no los busque fuera, y hágaselo mirar ya que los motivos son entre otros, sus continuas mentiras, su nefasta gestión, su incapacidad política, su nula capacidad para promover o gestionar algún proyecto o actuación, aunque sea medianamente creíble, ...", han criticado, pidiendo que sea el alcalde el que formalice su dimisión.