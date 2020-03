El párroco de Santa Catalina de Conil quiere sentirse acompañado en las misas que oficia

En la parroquia de Santa Catalina de Conil, su párroco, Rafael Vez, ha copiado la iniciativa que ya tuvo un homólogo suyo en una ciudad situada al norte de Italia y que se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus.

Así, ha pedido a sus feligreses por los grupos de WhatsApp y redes sociales una fotografía en solitario o en familia que ha sido colocada en los bancos de la iglesia para hacerles presentes en los actos religiosos que se emiten en directo cada fin de semana en las redes sociales.

Asegura este párroco, que el primer día cuando ofició la misa con la iglesia vacía sintió “una desolación, al estar en una iglesia tan grande y tan vacía, realmente tocaba las entrañas”.

Tras ver lo que había pedido su compañero italiano, probó suerte con sus feligreses, y que al estar en familia, que se la enviasen juntos. Y así ha sido, pero no solo de Conil, sino de Sudamérica donde también tiene algunos seguidores en las redes sociales la página de la parroquia conileña.

En la actualidad posee 150 fotografías, a razón de cinco fotografías de tamaño folio A-4 por banco, y son 30 los autorizados para realizar las exequias que se realizan en esta parroquia al estar cerrados los tanatorios.

Dice que “ahora da gusto, enciendo las luces de la iglesia cuando celebro por la noche y veo a mi feligresía”. Asegura que todo esto tiene una cosa buena, “que la gente no habla y me escucha, no te distrae para nada y debes de expresarte de una manera distinta ya que te ves vigilado”.

Este sacerdote cada mediodía, traslada en la web de la parroquia el rezo del ángelus, al que acompaña una reflexión y el comentario del evangelio, dando ánimo a la gente, sobre todo “mayor que está sola, que tiene miedo, y como pastor de mi pueblo necesito también animarlos y sentirlos cerca”. En algunas ocasiones ha tenido conectadas hasta 1.500 personas. Por otro lado, atiende con sus llamadas a unos 60 enfermos que tiene controlados para que no se sientan solos.

El padre Rafael Vez ha avanzado que esta situación creada por el coronavirus ha provocado cambios en muchos de los acontecimientos que se celebran en la parroquia por estas fechas como pueden ser las primeras comuniones. Ante la imposibilidad de celebrarse en el mes de abril y mayo, se ha pospuesto al mes de noviembre. Se trata de una fecha, que asegura ha sido consensuada con el sector hostelero de la localidad, ya que los meses de septiembre y octubre están reservados para bodas, algunas de ellas previstas desde hace dos años.