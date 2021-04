Principio de acuerdo entre trabajadores y la empresa almadrabera de Barbate

El presidente del Comité de Empresa, Sebastián Leal, ha confirmado la desconvocatoria de la huelga indefinida que habían secundado los más de 60 trabajadores de la almadraba de Barbate, que reclamaban a Pesquerías de Almadraba el abono de unos 1.600 euros pendientes de la campaña pasada donde se superaron los 5.000 ejemplares de atún capturados.

Según ha expuesto este representante de los trabajadores, la empresa le abonará a cada uno de los 60 empleados la mitad de lo adeudado en 2020, un total de 800 euros, lo que supondrá un desembolso de unos 48.000 euros.

Además, se han comprometido a negociar ese incentivo de cara a este año, pero nunca por debajo de los 2,14 euros, contemplados en el convenio colectivo para una extracción de atunes superior a los 5.000 ejemplares. El pasado año se extrajeron 7.400 a lo largo de toda la campaña, ya que esta almadraba adquiere cuota de otras empresas pesqueras, lo que eleva el número de ejemplares asignados a este tipo de pesquería artesanal.

Leal exponía que “hemos llegado a un acuerdo intermedio, ni para uno ni para otro, y los trabajadores hemos quedado contentos”. Así, se ha llegado a un acuerdo de negociación, que no se ratificará ahora, “sino cuando la empresa lo considere oportuno y se ha firmado que se reunirá con nosotros cuando llegue el momento”.

Ayer, con las primeras luces del día comenzaba la huelga indefinida a la que fueron llamados los más de 60 empleados con los que cuenta la empresa Pesquerías de Almadraba que gestiona el entramado de redes instalado frente a las costas de la localidad barbateña. Solo acudieron al centro de trabajo entre cinco y siete empleados de libre designación.

Tras dos pancartas, en las que se podía leer: “Por el incumplimiento del convenio del plus de capturas. Huelga. CCOO con los almadraberos” y “Almadraberos de Pesquerías en huelga”, varias decenas de trabajadores se concentraron desde primera hora a las puertas del almacén situado en el puerto. Desde ahí marcharon a los bajos del Ayuntamiento para hacer llegar sus reivindicaciones a la Corporación municipal y al alcalde.

A esta situación se había llegado tras no encontrar un acuerdo la representación sindical de estos trabajadores con las personas autorizadas para negociar en nombre de esta entidad comercial a la que se le reclamaban la diferencia no abonada del plus por cuota de atunes extraída en la pasada campaña de 2020, unos 1.600 euros por cada trabajador.