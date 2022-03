El alcalde de Medina Sidonia no se presentará a las elecciones municipales de 2023

Bajo el título de: 'Un día (no) volveré', el actual alcalde de Medina Sidonia por Izquierda Unida (IU), Fernando Macías, ha recordado que hace dos años comunicó a sus compañeros del grupo municipal su intención de no repetir como candidato a la Alcaldía de cara a las elecciones de mayo de 2023. “Es, posiblemente, la decisión más complicada que he tomado nunca, pero sigue permaneciendo intacta desde aquel momento. Y así será", según ha expresado en su perfil personal en las redes sociales.

En ese comunicado ha expuesto que "Sin duda, sé que esta determinación no sólo atañe a mi persona. No creo, en cambio, en personalismos y rechazo profundamente los hiperliderazgos. Sé que está decisión implica a muchas personas que me han demostrado su amistad, su fraternidad y su cariño a lo largo de tantos años duros, en la oposición y, no menos duros, en el gobierno de mi ciudad".

En su opinión, "A nadie debería sorprender esta noticia. Debería ser habitual en democracia : que un alcalde decida no volver a presentarse significa para una ciudad la posibilidad de reinventarse y para una organización la obligación de renovarse".

"Sé que estas palabras abrirán un debate profundo, o al menos eso espero, en torno a lo sucedido en estos últimos años y a lo que deberá suceder en los siguientes. Tengo confianza en mis compañeras, en mis compañeros, y sé que decidirán democráticamente, como se ha hecho siempre en mi asamblea, quién será el próximo alcalde o alcaldesa de Medina Sidonia, si ustedes así lo deciden", ha expuesto el primer edil asidonense.

A reglón seguido, ha expresado que "No voy a aceptar, y ruego que me comprendan, especulaciones en torno a mi persona. Mi intención es la de no continuar siendo cargo público en ninguna institución. Sencillamente, terminaré mi compromiso, como lo he hecho cada mandato, cada vez que he puesto y he dado la cara, lo mejor que he podido, con mis errores, con mis aciertos".

Igualmente, expresa que "quiero agradecer a muchas personas lo que me han regalado a lo largo de estos años. A mis maestros, que mucho tienen que ver en lo que soy. A los compañeros de Medina y de todas partes, que siempre me han manifestado su cariño y su lealtad desde la inteligencia. A mis votantes por su confianza, que significa muchísimo más de lo que pueda decir una papeleta. A mi familia por haber creído. A mis amigos por haber comprendido. A mis hijos, por aguantar tanto y por escribir cada día el guion de lo que soy. A mi madre, por todo. Y a mi padre, que hoy vuelve a cumplir años en mi memoria, aunque ya no esté presente: por haberme enseñado, en definitiva, cómo debe decidir un hombre".