Loles López acusa al Gobierno de estar más preocupado por “salvar votos que vidas”

La secretaria general del Partido Popular Andaluz, Loles López, ha visitado la localidad de Vejer, donde destacaba la excepcionalidad del municipio, y apuntando que “hoy estamos en uno de los rincones más bonitos de España”.

Con su visita ha querido apoyar a su alcalde, Manuel Flor, y “poniendo en valor su gestión”. Cuando se habla del regidor vejeriego, dijo “hablamos de calidad de persona, y hablamos de calidad de gestión, las dos cosas confluyen en Manolo, es cercano, es humilde, es muy trabajador y un vecino más que ostenta el sillón de la Alcaldía, pero que tiene muy claro que el sillón es de los vecinos y no es suyo, y que el puesto que ocupa es para servir a los demás”. En esta misma línea destacó su capacidad de gestión “sobre todo en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, está al pie del cañón, atendiendo a todo el mundo, siendo el primero en proteger y salvaguardar la vida de sus vecinos, que es lo más importante que tenemos, y al mismo tiempo desarrollando proyectos que entendemos que son importantísimos”.

En otro momento, de su intervención, López, puntualizó que “Vejer es referencia turística, y cuando uno viene aquí, lo entiende, por la belleza que tiene, pero también tengo que decir, que no solo es la belleza del pueblo, es el mimo que le presta este alcalde y su equipo a este pueblo, cuidando hasta el mínimo detalle”.

En este punto, la secretaria general del PP, apuntó el apoyo de la Junta a esta localidad, lamentando que “el gobierno anterior le dio la espalda a Vejer, y a otros muchos municipios que ahora cuentan con el apoyo de Juanma Moreno”. Así, expuso que para “nosotros son iguales las grandes ciudades como los municipios del interior, que son el corazón de Andalucía, no queremos una Andalucía de Primera y una Andalucía de segunda”, destacando la puesta en marcha del Hospital La Janda “que era una reivindicación histórica que la hizo realidad un presidente del Partido Popular”, siendo reconocido y premiado a nivel nacional por su calidad y los servicios que presta, apostilló.

A reglón seguido criticó la gestión sanitaria que se realizaba en Andalucía cuando estaba al frente de ella, la socialista, Susana Díaz, y remarcando los 117 millones de euros que el gobierno actual está invirtiendo en materia sanitaria, “destinándose por primera vez, el 7% del PIB (Producto Interno Bruto)”.

Sobre la situación de pandemia actual, dijo que “todos debemos arrimar el hombro, tanto a nivel político como personal, con la responsabilidad que debemos tener cada uno como individuo”. El problema es “que algunos no arriman el hombro en esta situación, y lamentablemente hemos visto como el Gobierno de España, el ministro Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niegan a darle a las comunidades autónomas los instrumentos para poder atajar esta pandemia como un confinamiento domiciliario o poder adelantar el toque de queda”.

Para Loles López, “esto puede entorpecer, en las elecciones catalanas” y donde tenemos un Gobierno “más preocupado en salvar votos, que salvar vidas, me parece que es lo último que nos quedaba que ver en una situación extrema como la que estamos viviendo”.

En este sentido, solicitaba al Gobierno de España y al PSOE andaluz, que “respalda todas las posiciones del Gobierno de España, aunque sean perjudiciales para Andalucía, que tomen conciencia de que esto va de vidas, y no va de votos, que esto va de arrimar el hombro y no va de elecciones, que va de presente y futuro y no va de sillones”.

La presidenta provincial del PP y delegada del gobierno andaluz, Ana Mestre, presente en este encuentro, destacó la labor que se realiza desde el Ayuntamiento y “a la magnífica labor que se hace desde el equipo de gobierno”, apuntando que desde la dirección provincial están “muy orgullosos de las manos en las que está este municipio”.

En su intervención, el alcalde, Manuel Flor destacó una serie de partidas económicas que han llegado desde la Junta de Andalucía al municipio, y que servirán para mejorar el ambulatorio de La Muela y la construcción de una promoción de 16 viviendas a través de una cooperativa de vecinos, entre otras propuestas. Manuel Flor destacó el apoyo que recibe del partido en el que milita y del gobierno autonómico.