Éxito de participación en Vejer en la primera velada del autocine

El municipio de Vejer ha sido de los primeros en anunciar y en poner en marcha un autocine.

El lugar elegido, el recinto ferial La Noria. La pantalla, una lona del antiguo cine San Francisco colocada sobre el frontal de la caseta municipal. El proyector, el que se usa por el Ayuntamiento en diferentes actos, como las imágenes que se reflejan el día 24 de agosto como fin de la Velada. Se ha colocado a unos 15 metros de distancia de una inmensa pantalla de cine. Y el sonido, un emisor ha sido el encargado de hacer llegar el audio a los coches aparcados en esta explanada a través de su sintonización en una frecuencia de radio comercial.

La coordinación de todo este proyecto la ha tenido el concejal de Fiestas y Juventud, José Miguel Castro, que ha tenido como aliados, al técnico de sonido, Eduardo Tello, y un trabajador municipal, Chema Sánchez, quienes acogieron la idea, que también contó con el respaldo del Jefe de la Policía Local, Bartolomé Vallejo, lo que permitió consensuar una idea que ahora se ha hecho realidad tras haber tenido una buena aceptación en las redes sociales.

Se habilitaron 50 plazas de aparcamiento, todas ellas pintadas sobre el terreno, para que ningún coche tapase la pantalla. Los vehículos más altos pasaron a la parte trasera. Al estar ese terreno con una pequeña inclinación se mejoraba la visual. Todo salió a la perfección, y el medio centenar de plazas se ocuparon, recolocándose el resto de vehículos que se sumaron a la proyección que se inició el sábado, a las 22.00 horas. Una sesión gratuita con un título comercial, aunque no de estreno, ya que no se cobra entrada. Para este sábado, ya se ha anunciado ‘Génesis’, protagonizada por Will Smith.

Sobre todo el público asistente han sido jóvenes, mayoritariamente parejas, aunque también grupos de amigos. Ante este poder de convocatoria, la hora de la proyección, y el público que acude a ver la película, desde el Ayuntamiento se ha dado una vuelta más a esta iniciativa, y ya trabaja por un lado, para aumentar el número de plazas de aparcamiento, y por otro, en numerar esas plazas para posibilitar que se pueda pedir la cena a los distintos bares y restaurantes de la población que están sirviendo todo tipo de menús a domicilio.

Esta posibilidad, según han destacado el concejal de Fiestas y Juventud, José Miguel Castro, y el propio alcalde, Manuel Flor, serviría para generar un movimiento comercial en estos complicados momentos en los que muchos comercios han decidido reabrir sus puertas.

En la actualidad se están ofreciendo desde caracoles, a pizzas, pasando por hamburguesas o sándwich, acompañados de la correspondiente bebida.