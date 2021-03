Dimite el concejal de Seguridad de Conil por la obra ilegal de su hijo

“Ni tengo vivienda en el campo, ni tengo nada en el campo”. Con estas palabras ha querido dejar claro el hasta ahora concejal de Servicios y Seguridad Ciudadana de Conil, Manuel Vicente Alba, que nada tiene que ver con las obras de reforma de un garaje que su hijo está haciendo en una vivienda de más de 50 años que ha heredado de sus abuelos.

Este edil, que llevaba nueve años formando parte de los gobiernos municipales de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Conil, ha tomado la decisión de dimitir por este asunto que se originó el pasado jueves, 25 de febrero, tras la denuncia hecha pública en las redes sociales por el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Irregular de Conil (PAVIC), quien apuntó que concejales de la Corporación municipal estaban llevando a cabo reformas en su casa de manera irregular.

Al día siguiente, miembros de esa Plataforma ciudadana se reunieron con el alcalde, Juan Bermúdez, y con la concejala de Urbanismo, María del Carmen García Caro, a los que les aportó el nombre y apellidos de un concejal de IU.

Manuel Vicente Alba, ha asegurado que el regidor conileño, era hasta ese momento desconocedor de esta situación, llamando a la Policía Local para que se persone en dicha vivienda y levantasen el acta correspondiente, poniéndose en marcha el procedimiento habitual en estos casos.

Según ha aclarado, Manuel Vicente Alba en una comparecencia pública, “el acta no va dirigida a su persona, sino a su hijo, que es quien está haciendo la reforma de un garaje en una casa de más de 50 años, heredada de sus abuelos”.

Alba considera que por “ética política tengo que poner a disposición del alcalde mi cargo, y así lo hago de manera voluntaria y asumiendo mi responsabilidad ante lo sucedido”. Emocionado, explicó que “yo no puedo denunciar a mi hijo, es algo que no me permite mis principios, no me puedo poner en contra de mi propia sangre, eso creo que lo entenderá cualquier padre que se vea en mi situación”.

Tras haber hablado en varias ocasiones con su hijo, asegura que no pudo llegar a un entendimiento y “optó por una decisión equivocada, que reconozco”. Alba cree que ha sido atacado por “intereses políticos, ya que los mismos que han denunciado a mi hijo están encubriendo a otros concejales actuales de la Corporación de otras siglas políticas que durante este mandato han construido de manera irregular”.

Manuel Vicente Alba, estuvo acompañado por el alcalde, Juan Bermúdez, quien emocionado, dijo que se trata de una decisión de “coherencia política y de honradez consigo mismo y con su partido, pudiéndose ir con la cabeza alta, muy alta”, apostilló.