Consistorios de la Janda se movilizan para repartir más mascarillas entre sus vecinos

El Ayuntamiento de Barbate ha procedido a distribuir un millar de mascarillas higiénicas entre aquellas personas que tienen que salir de la localidad por motivos laborales tras la reanudación de los trabajos no esenciales esta misma semana.

El reparto se ha producido en las entradas y salidas al municipio, tanto a los conductores de los vehículos particulares, como a los usuarios de los transportes públicos, entregando, por parte de los miembros de Protección Civil, una mascarilla a cada persona.

El Ayuntamiento cumple así con el encargo del Servicio de Emergencias 112, dependiente de la Junta de Andalucía, tras la entrega realizada por el Gobierno. Estas mascaras pretenden ser una barrera de protección, pero sin filtros de partículas.

Su uso es unipersonal, para adultos sin síntomas y que no posean estos elementos. Aunque en condiciones normales no suelen reutilizarse, desde las autoridades sanitarias se aconseja, debido a su escasez. Estas máscaras deben cubrir la nariz, boca y barbilla y, una vez ajustadas, no deben tocarse con las manos. Si lo hace, deberá se lavadas antes de un nuevo uso.

Por otro lado, desde el Consistorio barbateño están realizando una importante búsqueda para la adquisición de mascarillas para la población en general, además de las que ahora se han procedido a entregar. Esto se produce tras el reparto que se sigue realizando desde antes del Decreto de estado de alarma, realizándose reparto de mascarillas y protectores faciales a profesionales sanitarios, limpieza, cuerpos de seguridad y personal del Ayuntamiento con atención al público.

Por otro lado, mañana viernes se espera que lleguen las cajas que contendrán las 16.800 mascarillas adquiridas por el Consistorio de Vejer y que serán repartidas de inmediato por todo el término municipal.

La actual población empadronada en el municipio es de unos 12.600 vecinos, con lo que se pretende que llegue una a cada uno de ellos, Se trata de unos protectores homologados y que cumplen con las exigencias sanitarias, según ha apuntado el alcalde, Manuel Flor.

Su distribución tendrá lugar durante este fin de semana por efectivos de Protección Civil y miembros del equipo de gobierno. Será un ‘puerta a puerta’ en el que también participarán los representantes vecinales en el caso de las distintas pedanías vejeriegas.

Una parte de estas mascarillas quedará reservada para las residencias de mayores del municipio, personal del Ayuntamiento y trabajadores en general.

Igualmente, la presidenta de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Conil (AEConil), Juani Sánchez, ha avanzado el trabajo que han venido realizando para lograr el material necesario para la confección de mascarillas faciales, que están entregando a miembros de este colectivo de industriales, como a otros sectores de la población que están en la primera línea de riesgo como son los sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de las residencias de mayores, voluntarios de Protección Civil o empleados de diversas actividades como es el caso de la construcción y la almadraba.

Ya se han realizado más de un millar de mascarillas gracias a la colaboración de muchas otras personas del municipio. De forma simbólica, la número 1.000 le fue entregada al coordinador local de Protección Civil de Conil, Nicolás Amaya.