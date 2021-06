El Consistorio de Medina suscribe un crédito de un millón de euros para recuperar San Agustín

El alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, y los representantes locales y provinciales de la entidad bancaria Unicaja han firmado, en el salón de plenos del Ayuntamiento, el crédito de un millón de euros que, tras el proceso de licitación, permitirá a dicha entidad financiar, a largo plazo, las obras de la municipalizada iglesia de San Agustín.

A este montante económico hay que sumar los más de 475.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Medina dispone para la reanudación de las obras y el compromiso de pago de la Diputación de Cádiz que, tras conversaciones de su máxima representante, Irene García, con el alcalde de esta ciudad, se hará efectivo durante este año 2021, cumpliendo así el acuerdo tomado por todos los grupos políticos a propuesta de Izquierda Unida (IU) durante el pasado mandato municipal.

El equipo de gobierno de IU, confía en salvar los últimos escollos y que la obra comience a la mayor brevedad posible, estimando su inicio durante este verano de 2021.

Hay que reseñar que la apuesta del equipo de gobierno ha encontrado obstáculos durante estos últimos años, primero con la modificación del proyecto que obligó a paralizar las obras, dependiente éstas del Ministerio, así como el aumento del coste de la rehabilitación derivado de la propia modificación del proyecto y de la problemática que se encontró en el edificio.

El Consistorio asidonense adquirió este edificio histórico, situado en pleno corazón del barrio de Santa María, con una voluntad expresa de que no se perdiera patrimonio municipal, aún siendo su propietario el Obispado.

Según exponen desde el Ayuntamiento, “la defensa del patrimonio abandonado no puede, o no debería, estar en las manos de las administraciones locales, puesto que, no solo en Medina Sidonia, sino en el resto del estado hay una enorme cantidad de inmuebles en los que tanto el estado como las comunidades autónomas deberían actuar inmediatamente”.