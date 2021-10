Confirman el traslado del equipamiento del centro de salud de Vejer al Hospital La Janda

El actual centro de salud de Vejer tiene las horas contadas. Antes de que finalice el presente año 2021 será convertido en escombros y sobre el solar que quede, la Junta de Andalucía reconstruirá un nuevo equipamiento sanitario de última generación. Para ello ya cuenta con el libramiento de una partida económica de 3,3 millones de euros, ya que este proyecto se ha incluido hace un mes, por vía de urgencia, en el Plan de Infraestructuras 2020-2030, donde hasta entonces no se contemplaba un edificio nuevo para Vejer.

Así, lo ha avanzado la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, quien ha expuesto que “no hay otra opción para el centro de salud” y que ya se están habilitando en el Hospital La Janda los espacios necesarios para acoger las consultas de medicina general, y los servicios que ahora se prestan en este centro sanitario que se construyó a principios de la década de los años 80 del siglo pasado, siendo alcalde del municipio, Antonio Morillo Crespo.

Paredes, que hasta ahora no se había pronunciado en público sobre este tema, ha expuesto que “es necesario demoler el centro actual, y construir uno nuevo”, estando en ese procedimiento.

Esta situación ha surgido tras acometerse unas obras de mejora y mantenimiento, donde se detectaron problemas en las cubiertas que hizo necesaria una cata de los pilares, que ha llevado a determinar que el edificio padece un importante problema estructural, lo que hace necesaria su demolición completa.

Tras determinarse ese paso, se están estableciendo contactos desde la Delegación Territorial de Salud, el Ayuntamiento de Vejer y el Hospital La Janda, para ubicar, mientras dure la obra las consultas y demás prestaciones que tiene el centro sanitario, y que respetara la normativa sanitaria, y contase con los informes favorables de la Inspección Médica, un proceso que es necesario para un simple punto de vacunación.

Por ello, “la opción que existe como tal, es el Hospital La Janda, con el que se está trabajando para adaptarlo al acoplamiento del centro de salud en dichas instalaciones, hasta que se construya el nuevo, que esperemos que pueda ser lo antes posible”.

Las previsiones de la delegada territorial de Salud es que en un plazo de unos siete meses, tras cumplirse, por la vía de urgencia con todos los trámites necesarios, y que se presente una empresa para realizar la obra, se pueda comenzar la construcción, que podría alargarse unos dos años.

Y es aquí donde surgen todas las dudas para los usuarios, profesionales sanitarios y empresa concesionaria del servicio de ambulancias, además de la Marea Blanca, ya que la localidad perderá un centro sanitario en su casco urbano.

Uno de los opositores a esta idea de trasladar estos servicios sanitarios al Hospital La Janda y que comparten muchos vecinos de la población, la ha expuesto públicamente, Antonio Morillo Crespo, bajo cuyo mandato municipal se propuso su ubicación en este lugar y su construcción, a pesar que desde los estamentos superiores querían ubicarlo en La Barca de Vejer.

Morillo, cree que “llevarse el centro de salud fuera de Vejer es una barbaridad”, pidiendo a las autoridades locales que “no se fíen ni un pelo, porque a la larga, una vez que la gente se acostumbre a montarse en el autobús para ir al hospital, para qué vamos a hacer un centro de salud en Vejer”, en su opinión, “es como su dijeran que ponen la iglesia en Cañanada Ancha, o cierre el Ayuntamiento y póngalo en El Abejaruco”. El ex alcalde asegura que este centro de salud “es modélico”.

Jorge Ruiz, responsable de Recursos Humanos, de la empresa Ambulancias Barbate, que es la adjudicataria del servicio de transporte de usuarios del Servicio Andaluz de Salud, ha mostrado también su contrariedad a este cambio que pretende la Consejería de Salud. En su opinión, se tardaría mucho más en llegar a una urgencia o al traslado de un equipo sanitario a un domicilio de la población, ya que la ambulancia estaría a más de dos kilómetros de distancia del núcleo urbano. Actualmente, esta empresa dispone, a las puertas del centro de salud, de un vehículo y un conductor de forma permanente para atender cualquier prestación sanitaria.

Otro de los problemas ocasionados a los usuarios que necesitan ser trasladados en ambulancia al centro de salud, es la vuelta a su domicilio, pues el servicio de urgencias en atención primaria sólo es de ida, por lo que la vuelta a su domicilio se vería complicada. No todos los usuarios del centro de salud, asegura, “se pueden desplazar en autobús”.

Ruiz, asegura que son muchos los inconvenientes que ocasionaría a los ciudadanos del pueblo de Vejer el trasladar el centro de salud fuera del núcleo urbano. En su opinión, hay muchos sitios donde poder ubicar unas instalaciones acordes a las necesidades del pueblo por un periodo mínimo de año y medio. Este sería el plazo que se está barajando, en el mejor de los casos, sin que sufra ningún retraso en la realización de esta obra pública, “que cómo todos sabemos casi nunca se suelen cumplir los plazos marcados y se demoran en el tiempo”.

Otro colectivo, que no comparte este traslado de las consultas al hospital, es la Marea Blanca de La Janda. Este colectivo se muestra sorprendido de que la única fuente oficial a este respecto haya sido el alcalde de Vejer, que ha realizado “afirmaciones sobre aspectos del centro de salud que no son de su competencia”, mientras que por parte de la autoridad competente, la Consejería de Salud y su delegada territorial, “no han dado a conocer detalle alguno sobre los planes, plazos, presupuestos y proyecto en relación con el futuro nuevo centro de salud, ni sobre las medidas transitorias que han de adoptarse para que los ciudadanos no vean mermadas, en modo alguno, sus prestaciones y sus derechos a una atención primaria de calidad y para que el personal sanitario, auxiliar y administrativo pueda trabajar en las mejores condiciones”.

Además creen que de trasladarse las consultas al hospital “estaría dejando de cumplir una de sus funciones, que es la cercanía y la facilidad de acceso de los vecinos, además de que dejaríamos de tener el servicio de urgencias en el casco urbano”. Otro tema preocupante para este colectivo es “la posibilidad de que una vez desmantelado el equipo de radiología, éste no vuelva al futuro centro de salud, como ya se especuló cuando se inauguró el Hospital La Janda”.

Por todas estas razones, la Marea Blanca de la Janda ha solicitado formalmente una reunión tanto con el alcalde de Vejer, Manuel Flor, como con la Delegada Territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, a la mayor brevedad posible y de preferencia de carácter conjunto, a fin de que les informen, cada uno en su ámbito de competencias, sobre los detalles del proyecto del nuevo centro de salud.