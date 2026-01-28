Gloria Camila y Álvaro García: reconciliación y escapada romántica a Venecia

Gloria Camila y Álvaro García forman parte de los asuntos que lleva a su portada la revista Semana. La citada publicación ha sorprendido a todos con unas imágenes que dan a entender una reconciliación de la pareja, apenas dos meses después de su ruptura. La colaboradora de El tiempo justo y el cantante gaditano han sido pillados en el aeropuerto de Madrid cuando regresaban de pasar unos días juntos en Venecia. Sin duda, la escapada perfecta para comenzar esta segunda oportunidad.

Durante el viaje, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado no ha querido compartir ninguna fotografía junto al cantante para despistar a los medios de comunicación. No obstante, en una de sus stories, Gloria Camila lleva puesta la misma cazadora de cuero y la boina de cuadros con la que el intérprete ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas.

La 'story' que ha compartido Gloria Camila de su reciente viaje a Venecia. / INSTAGRAM

Sin tener constancia de la presencia de las cámaras en la terminal del aeropuerto, Gloria y Álvaro caminan a escasos metros de distancia y muy pendientes de sus teléfonos móviles. Durante su paseo por el aeropuerto ambos han evitado las muestras de cariño. Hasta allí se ha desplazado Rocío Flores en el coche de Gloria para recogerlos.

Jorge Borrajo, director de la revista Semana, ha comentado en El tiempo justo que la pareja fue pillada el pasado sábado al mediodía cuando el cantante acompañaba a la influencer a las instalaciones de Telecinco, con motivo de la participación de Gloria en Fiesta.

El periodista asegura que, desde el anuncio de la ruptura, era la primera vez que se les veía juntos. En las últimas semanas, se relacionó a la hija de Ortega Cano con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, pero finalmente parece que la exconcursante de Supervivientes ha dado una segunda oportunidad a Álvaro García.