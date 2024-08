El coche de Xabier Fortes, destrozado en Oporto por una banda de ladrones

Xabier Fortes nunca se iba a imaginar las nefastas consecuencias que le iba a acarrear su viaje de vacaciones a Oporto. El presentador de La noche en 24 horas de TVE ha sufrido un contratiempo en el país vecino, el cual ha relatado a través de su cuenta de X. El periodista ha lanzado una advertencia a los ciudadanos españolas que vayan a viajar a Oporto.

“En Oporto hay que tener mucho cuidado con las matrículas españolas. Hay una oleada de robos en los coches aparcados. Rompen habitualmente la ventanilla trasera. En 24 horas he visto cuatro coches así (este es el mío) y no puede ser casualidad. Hasta que pase esta oleada mejor dejar el coche en un parking. Por lo demás, Portugal y los portugueses son una maravilla. La gente más hospitalaria del mundo. No dejen de visitarlos por unos cacos”, ha posteado en su perfil de X.

El mensaje a modo de advertencia que ha compartido en X está acompañado de una fotografía de su vehículo con la ventanilla trasera totalmente destrozada y tapada con un cartón. El comunicador recomienda a todos los españoles que se desplacen a Oporto que dejen el coche en un parking para evitar este tipo de sustos.

Un usuario de X se ha preocupado por la situación actual de Fortes tras indicarle que tiene previsto viajar a Oporto en los próximos días. El periodista de TVE ha lanzado un mensaje tranquilizador y le ha quitado hierro al asunto. “Me vine al día siguiente. Con dejar el coche en un parking no hay ningún problema. Vi cuatro coches de matrícula española con los cristales rotos un mismo día y por eso avisé, también a la policía de Oporto. Vete a Oporto tranquilo, ningún problema, solo un poco de precaución”, ha escrito.