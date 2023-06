“Esta fiesta nos permite sentir nuestra cultura”

La Feria de San Antonio, un año más, será punto de encuentro de familias, amigos y visitantes. En la organización de esta exitosa efeméride, tiene mucho que ver José Alberto Cruz, delegado de Fiestas del Ayuntamiento de Chiclana, quien trabaja incansablemente desde hace meses para que se desarrolle con total normalidad.

–¿Cómo ha sido la preparación de esta fiesta con una campaña y unas elecciones municipales?

–Ha sido un verdadero reto. No hay que olvidar que este ayuntamiento trabaja simultáneamente en otras actividades. La maquinaria municipal no se para a causa de la campaña. Por ejemplo, durante estos días, también hemos preparado la Fiesta del Orgullo que requiere un gran esfuerzo.

Es un proceso muy laborioso y complejo, porque son muchas piezas las que hay que encajar.

–Se ha optado por el formato largo de Feria, de jueves a martes, al igual que el año pasado, ¿por qué?

–El formato de la Feria lo ha decidido el pueblo. Es verdad que se puso sobre la mesa una opción que llegaba hasta el domingo. Sin embargo, al escuchar el sentir de las partes implicadas, se acordó casi por unanimidad estas fechas. Son los vecinos quienes han decidido que el Día de San Antonio sea parte fundamental de nuestra Feria.

–Como concejal de Fiestas, ¿qué espera de esta edición?

–Espero que el levante, como buen vecino, esté, pero muy suave, pero, sobre todo, me gustaría que nos uniéramos para celebrar una fiesta que tiene un arraigo cultural muy importante, una fiesta que nos permite sentir nuestra cultura. La construimos entre todos y la mejor forma de que permanezca es participando, ya sea tomando un vino de Chiclana, paseando a caballo, montando en la noria o yendo a una caseta. Cualquier forma es válida. En definitiva, la única manera de que la Feria se conserve en el tiempo, perdure y nos sigamos sintiendo orgullosos de ella es participando.

Además, en Chiclana, nos gusta mucho conservar lo nuestro y que se destaquen los eventos que son para el pueblo. Y esta fiesta es especialmente para el pueblo.

–¿Qué novedades veremos en el recinto ferial?

–Este año hemos incluido una propuesta titulada ‘Los 80 se van de fiesta’. Esta idea se ha extrapolado de los carnavales, donde se desarrolló con gran éxito. Ahora vamos a redibujarla para adaptarla a esta Feria. La Caseta Municipal se preparará específicamente para ello. Estamos hablando de que tanto la música como la propia caseta estarán tematizadas y, por supuesto, será de acceso gratuito.

Por otro lado, el Día del Niño, al ser festivo local, los precios de los cacharritos se reducirán. Además, haciéndonos eco de las peticiones de las familias con niños y niñas con hipersensibilidad al ruido y con el objeto de que puedan disfrutar de la Feria con la fresquita, se ha establecido un horario sin ruido, que irá de las 18 a las 22 horas.

Otra novedad interesante es la organización de una regata en el Río Iro, que siempre ha sido lo que ha dividido la Banda y el Lugar. En este caso, con motivo del Día de San Antonio, unirá esas dos partes de la ciudad. Para ello, contamos con Dragon Boat y el Club de Piragüismo. Este formato ya lo hicimos en Navidad y la gente quedó encantada.

–¿Cuántas casetas se instalarán en Las Albinas?

–En total serán 23 casetas las que se instalarán en el recinto ferial. Es la media de siempre, excepto el año pasado que se llegó a treinta.

En este sentido, es interesante apuntar que nuestra Feria tiene una peculiaridad: la capacidad del recinto, que limita el tamaño de las casetas. Así, en la anterior edición, nos encontramos el problema de que muchas de ellas querían más metros, pero no podía ser. En esta, hemos logrado un número que permite a los caseteros tener el espacio que solicitan y así poder trabajar a gusto.

–Fue elegido Mejor Educador Digital de España y sus vídeos en TikTok arrasan, ¿tiene preparado algo para la Feria?

–El papel de las redes sociales será, sobre todo, el de facilitar los trámites a los ciudadanos. Entiendo que es bueno que las personas encuentren fácilmente cómo hacer estas gestiones. Además, subiré mucho contenido explicando otros aspectos, como la programación o las atracciones.

Siguiendo con la difusión, es importante apuntar que hemos elaborado un plano en 3D que, de manera muy gráfica, se puede observar dónde están los servicios, casetas, paseo de caballos, atracciones, etcétera.

–Cómo la vive?

–La vivo muy intensamente. Me vais a ver con ojeras. Y es que me gusta el día y la noche, porque por el día disfruto durante el almuerzo con familia y amigos y por la noche también me gusta salir de fiesta.

Por otro lado, y aunque no lo parezca, sigo montándome en las atracciones, me encantan. Además, desde siempre, asisto tanto al alumbrado como a los fuegos artificiales, son dos acontecimientos muy mágicos para mí.

También me gusta estar con la familia y mis hermanos. Pasar esos días con los más pequeños de la casa representa una oportunidad que no hay que desaprovechar, porque se crean momentos inolvidables.

–Usted también es delegado de Juventud, ¿qué le recomendaría a los más jóvenes?

–Si se encuentran preparando los exámenes de selectividad, que se organicen muy bien, de manera que puedan sacar tiempo para todo. Que entiendan la responsabilidad de estos exámenes para su futuro, pero también es importante despejarse un poco. Los motores deben estar bien engrasados, que no se agobien. Es verdad que es complicado, pero merece la pena organizarse.

Al resto de jóvenes les aconsejo que la disfruten al máximo, siendo responsables y comprendiendo que hay que convivir y respetar al otro. En este sentido, recordar que hay que decir no a la violencia en general y la de género, en particular, y evitar siempre el conflicto.