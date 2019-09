Septiembre, una asignatura pendiente

La vuelta a las aulas supone un esfuerzo para los jóvenes pero también para sus familias. En los tiempos que corren, donde la economía aprieta en la mayoría de hogares, es fundamental tener en cuenta algunas de las recomendaciones que Facua ve importantes a la hora de adquirir el material escolar.

Para reducir el gasto y que esta época del año sea soportable, esta organización no gubernamental recomienda realizar una lista de las cosas necesarias que hay que comprar para no generar gastos innecesarios, comparar los precios en diversos comercios y comprar en aquellos donde se apliquen los máximos descuentos. También advierte que un establecimiento pudiera tener precios competitivos en los libros de texto y no tanto en el resto del material escolar.

Facua recuerda el cuidado que hay que tener con las modas sociales. Las marcas más conocidas y personajes famosos para los niños son claves en el precio mucho más que la propia calidad del producto. Por tanto, es indispensable comparar precios y calidad en diversos establecimientos.Otro aspecto fundamental que destaca la organización es que los padres deben saber que los colegios no pueden obligarles a adquirir los libros de texto, material escolar ni el uniforme, en ningún establecimiento concreto, aunque así se lo digan en los centros privados. Los consumidores deben aferrarse a sus derechos y adquirir los materiales en el establecimiento que mejor los convenga para su economía. En caso de producirse alguna irregularidad, la asociación recomienda a los progenitores denunciar ante los organismos competentes.

Por otro lado, aunque no sea necesario el uso de uniforme en algunos centros educativos, los jóvenes necesitan ropa y calzado adecuados. La organización de consumidores asegura que se puede obtener un ahorro del 100%, escalonando las compras y ajustándose éstas al presupuesto inicial. Además, alerta de las grandes diferencias entre las marcas más conocidas y publicitadas y aquellas que no lo son, y también entre establecimientos.

En cuanto a los establecimientos donde adquirir estos materiales, la organización que vela por los intereses de los consumidores , advierte del cuidado a tener con la publicidad que hacen algunos establecimientos comerciales respecto a los descuentos y ofertas de equipamiento escolar y deportiva, ya que, en ocasiones, hay requisitos en letra pequeña, que desvirtúan e incumplen estas ofertas y descuentos, y en definitiva incumplen con los reclamos publicitarios de letra grande.

La alimentación es esencial en la crianza de los niños y cada vez es más habitual que los niños coman en los centros. En este sentido, es conveniente que los padres se informen bien sobre la alimentación que los niños recibirán en el colegio, pidiendo al centro información sobre los menús, cualificación del personal del centro y medidas higiénicas sanitarias, más si cabe cuando la sociedad afronta unos niveles de obesidad en jóvenes por encima de la media.

Por último, el transporte escolar también puede suponer un quebradero de cabeza. Las familias deben conocer las condiciones que ofrecen los centros para este tipo de medios, no sólo la información relativa al precio, sino también en cuanto a las características y servicios que incluye.

La vuelta al colegio debe ser motivo de alegría para los alumnos, pero también para las familias. Con estos consejos, aliviará seguro la tan temida cuesta de septiembre.