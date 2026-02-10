Vox traslada su "no rotundo" a investir a Guardiola en la primera vuelta como presidenta de Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes su "no rotundo" a apoyar la investidura de María Guardiola (PP) como presidenta de la Junta de Extremadura porque "no ha entendido el mandato de las urnas" y no ha dado "garantías" para impulsar sus políticas, aunque ha dicho que siguen "dispuestos a negociar".

Así lo ha dicho en declaraciones a la prensa en los pasillos del Parlament, el mismo día en el que Guardiola ha sido propuesta como candidata a presidir el Gobierno regional y cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.

"Depende del PP, dependerá de la señora Guardiola, si se presenta a otra investidura con la posibilidad de tener un voto favorable o la abstención de Vox. Pero ahora es radicalmente un 'no' rotundo, por respeto a nuestros votantes y porque no ha entendido el mandato de las urnas, que es que Vox tiene que tener capacidad para cambiar las políticas y garantías para impulsarlas. Fue el PP quien rompió el pacto con Vox hace un tiempo y quien expulsó a Vox de los gobiernos", ha sostenido Garriga.

El también vicepresidente de Vox ha emplazado al PP a que "sea consciente de que hay un cambio de paradigma político", y ha reiterado que están dispuestos a negociar, "pero con la firmeza que han dado las urnas", al no ser "un tema de sillones".

Además, se ha preguntado por qué "le molesta tanto al PP" que Vox tenga consejerías con competencias en gobiernos autonómicos cuando le ha resultado "tan fácil" pactar con CiU a lo largo de la historia.