Sánchez anuncia un bono anual de 60 euros para viajar por todo el país

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes un bono de transportes "para viajar por todo el país" que costará 60 euros. Será una tarifa plana que permitirá utilizar transportes nacionales como los de Renfe, y de todos aquellos consorcios que se vayan sumando. El bono costará 60 euros al año y 30 euros para los menores de 26 años.

"De este modo, una persona que viaje todos los días entre Jerez y Sevilla se ahorrará el 60% del gasto mensual en transporte", ha indicado Sánchez, que este lunes hace balance en Moncloa del año 2026.

El abono permitirá viajar en Cercanías, Media Distancia y autobuses de la red estatal. "Estamos hablando de dos millones de personas a las que cada mes les costará menos llegar a su empleo, a su hogar y también a su día a día", ha añadido. "Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora", ha enfatizado.

Sánchez ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas y entidades locales para que se adhieran y faciliten "el acceso asequible al transporte público en todo el país".