La ronda de consultas de Felipe VI, en directo| El rey decide quién intentará formar Gobierno

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que la ronda de consultas que este lunes abre el rey con los partidos de cara a una investidura se ha convocado "un tanto precipitadamente" dado que la "inseguridad sobre posibles mayorías es absoluta".

Esteban, que a las 16:00 horas será recibido por Felipe VI en esta ronda, ha reconocido que no le extrañaría que hubiera una segunda ronda de consultas con los partidos y tampoco ha descartado una repetición electoral, aunque ha dicho que es algo que hay que "evitar".

En una entrevista en la Cadena SER, el portavoz nacionalista ha asegurado que su partido no ha participado todavía en ninguna negociación de cara a la investidura de algún candidato y ha dejado claro que no apoyarán al popular Alberto Núñez Feijóo porque el PNV no estará "en cualquier combinación en la que sea necesario Vox".

Ha considerado que "hoy por hoy" ningún candidato tiene los apoyos suficientes para afrontar una investidura y que para alcanzar un acuerdo lo que hace falta es "un tiempo de maduración" y no afrontar una "investidura flash como si hubiera una mayoría clara".

Ha reconocido que se puede ir a un escenario de unos meses sin nuevo gobierno, pero ha advertido de que "probablemente" no sea la mejor opción "meter presión" a los partidos para acelerar el proceso.

Para Esteban, que el rey proponga este martes un candidato para "precipitar todo" no quiere decir que haya más posibilidades de que la investidura sea "exitosa"; "probablemente no", ha afirmado.

"A no ser que se quiera presionar a los partidos, no le veo mucho sentido (a celebrar la ronda ya)", ha reiterado Esteban, que ha asegurado que en las conversaciones para la constitución de la Mesa del Congreso no se habló de la investidura.

En este sentido ha dicho "rotundamente" que no han hablado "nada" con el PSOE sobre un posible apoyo a Pedro Sánchez y ha aclarado que lo primero que debe pasar es que les llamen y les expliquen "qué quieren hacer con la legislatura y con qué apoyos".

Esteban ha reconocido que ha hablado con el PP pero que en esas conversaciones le ha explicado a los populares que no consideran a Vox un partido democrático, que en la formación de Santiago Abascal se sienten "orgullosos herederos del régimen franquista y dictatorial" y que, por ello, "algo en lo que sea necesario Vox para construir un gobierno" el PNV no va a tener "nada que ver".