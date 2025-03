El PP acusa a Sánchez de "querer engañar a los líderes europeos y a la OTAN" con el gasto en Defensa

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes el malestar expresado por el Gobierno de la nación a las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciando que "España quiere llegar este verano al 2%" del PIB en gasto militar en la línea de otros países como Bélgica y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "intentar engañar a los líderes europeos en París y a la OTAN" igual que, a su juicio, "hizo con todos los españoles" en su comparecencia del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

Gamarra ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Radio que la reacción ante las palabras de Rutte "ha puesto nuevamente de manifiesto que Pedro Sánchez tiene una relación patológica con la mentira que supera las fronteras y llega al ámbito internacional".

"En España ya lo conocemos, ya sabíamos el miércoles que cuando no nos contaba absolutamente nada en relación al plan de rearme, al plan de defensa y al presupuesto y el cumplimiento de los objetivos y las exigencias que plantean la OTAN o la Comisión Europea no es que no lo supiera, sino que nos lo estaba ocultando, nos estaba engañando", ha asegurado la 'número dos' del PP, que ha urgido a Sánchez a explicar a los españoles "qué compromisos está asumiendo" porque con esta actitud "sólo se engaña a sí mismo".

Tras subrayar que después de la cita celebrada en París "ahora también lo conocen los europeos y se han dado cuenta que a ellos también les miente", Gamarra ha asegurado que "el problema no es que Pedro Sánchez no haya explicado absolutamente nada sobre el plan de defensa, qué opciones hay, qué está pensando o qué escenarios maneja, sino que escuchamos a los socios y a medio Gobierno diciendo que hay que irse de la OTAN y opiniones muy diversas al respecto".

"El gran problema que tiene España con este Gobierno débil es que ni tan siquiera puede plantear una propuesta ante la situación excepcional que estamos viviendo y que nos tiene que llevar a adoptar medidas y a protegernos y defender nuestras fronteras y valores democráticos", ha añadido que la secretaria general del PP, que ha asegurado que el Gobierno "debe poner encima de la mesa una propuesta" para que su partido pueda pronunciarse.

O Sánchez lleva sus planes al Congreso o elecciones

En este sentido, ha reclamado "conocer de manera transparente el presupuesto y cómo vamos a alcanzar esos objetivos a los que nos estamos comprometiendo, pero el presidente del Gobierno se lo oculta a los españoles porque ni tan siquiera su Gobierno le apoya". "Pedro Sánchez tiene un problema y es que está en minoría, no tiene respaldo y además tiene que someter a las Cortes las decisiones en materia de defensa y el presupuesto que en materia de defensa vaya a plantear", ha subrayado antes de advertir de que "mientras no haga esto, sólo tendría una salida y es convocar elecciones".

Gamarra ha reconocido que ve "con envidia" como el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, "sí ha contado a los británicos a qué se está comprometiendo" porque "aquí en España no sabemos qué es lo que plantea Pedro Sánchez y lo que está claro es que tiene solo dos opciones, o se aprueban en las Cortes las decisiones que haya que adoptar o tiene que convocar elecciones, como ocurre en cualquier democracia".

"El caos y el bloqueo que tiene Pedro Sánchez impide que los problemas de los españoles sean los protagonistas, porque sin presupuesto eso es imposible. Pero cuando estás absolutamente rodeado por corrupción tu prioridad no es tu país, sino defenderte tú de los problemas judiciales y no pensar en un plan de defensa para los españoles", ha concluido.